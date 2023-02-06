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SilverStone выпустила универсальный корпус RM51 для сервера и настольного ПК

Компания SilverStone выпустила компьютерный корпус RM51. Новинка выполнена в формфакторе 5U и предназначена для построения сервера или рабочей станции. Интересной особенностью корпуса является возможность его установки не только горизонтально, но также и вертикально. Внимание также привлекает дополнительный блок вентиляторов охлаждения возле разъёмов PCIe.

Источник изображений: SilverStone

Источник изображений: SilverStone

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов SSI-EEB, SSI-CEB, E-ATX и более компактных. Внутри предусмотрено два посадочных места для блоков питания. Один блок стандартного размера ATX устанавливается в верхней части корпуса, второй более компактный, формата SFX, может быть расположен вместо корзины для 3,5-дюймовых накопителей.

Новинка также имеет посадочные места для четырёх 2,5-дюймовых носителей и предлагает до четырёх посадочных мест для 3,5-дюймовых накопителей. Внутрь можно установить видеокарту длиной до 455 мм и высотой от 157 до 198 мм (если снять фиксатор слотов расширения), а также процессорных кулеров высотой от 181 до 192 мм.

Корпус имеет сеточную фронтальную панель, за которой могут быть расположены до трёх 120-мм или до двух 180-мм вентиляторов — пара последних как раз идёт в комплекте (Air Penetrator 184i PRO). В дополнительном внешнем блоке, расположенном на задней стенке на уровне слотов расширения, находятся два 80-мм вентилятора. На задней стенке также предусмотрено место под установку 140-мм вентилятора. Корпус также поддерживает установку радиаторов СЖО типоразмера 360 мм (спереди) и 120 мм (сзади).

Вместе с внешним блоком вентиляторов размеры корпуса SilverStone RM51 составляют 440 × 220 × 485 мм.

На рынках стран Азии и Северной Америки корпус появится в продаже во второй половине текущего месяца. В Европе новинка ожидается в марте. Производитель оценил RM51 в $490.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: silverstone, компьютерный корпус
silverstone, компьютерный корпус
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