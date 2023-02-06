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Конструкторы РКК «Энергия» рекомендовали продлить эксплуатацию МКС до 2028 года

Как сообщалось ранее, сегодня в РКК «Энергия» (входит в состав госкорпорации «Роскосмос») прошло закрытое заседание Совета главных конструкторов, на котором решалась судьба Международной космической станции. По итогам собрания было рекомендовано продлить срок эксплуатации российского сегмента МКС до 2028 года. Нынешнее решение стало первым шагом в подготовке соответствующего решения Правительства РФ.

Источник изображения: «Роскосмос»

Источник изображения: «Роскосмос»

В сообщении сказано, что в работе Совета главных конструкторов приняли участие руководство «Роскосмоса», подразделений РКК «Энергия», организаций и предприятий-соисполнителей работ по проекту МКС, которые выступили с докладами о результатах полёта и текущем техническом состоянии российского сегмента орбитальной станции. Решение Совета главных конструкторов в дальнейшем будет рассмотрено в рамках заседания Научно-технического совета «Роскосмоса», по результатам которого госкорпорация подготовит соответствующее обращение в Правительство РФ.

Напомним, основные элементы МКС были доставлены на орбиту в 1998 году. Теоретически они обладают двойным запасом прочности, т.е. вместо заявленных 15 лет станция может функционировать 30 лет, до 2028 года. После истечения этого срока возможны несколько вариантов развития событий. Первый из них предполагает продление срока эксплуатации станции до 2030 года. Второй вариант предусматривает строительство новой орбитальной станции, а третий — прекращение пилотируемых полётов. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ранее обозначил приоритетную важность создания новой станции, которая должна стать плацдармом для пилотируемой космонавтики будущего, в том числе полётов на Луну и в дальний космос.

Строительство отечественной станции РОСС должно только начаться в 2028 году. По данным некоторых источников, пока состояние МКС является удовлетворительным,. По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, «состояние станции не настолько плохое, чтобы отказываться от неё», и до 2028 года она, вероятно, протянет, тем более что других вариантов у «Роскосмоса» пока просто нет.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: мкс, роскосмос, космос
мкс, роскосмос, космос
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