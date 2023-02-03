Главные конструкторы РКК «Энергия» в понедельник решат, можно ли эксплуатировать МКС до 2028 года

Судьба Международной космической станции (МКС) будет решаться в грядущий понедельник, 6 февраля. В этот день, по данным источников «Известий», состоится закрытое собрание главных конструкторов РКК «Энергия» — эксперты определят, позволяет ли техническое состояние станции эксплуатировать её до 2028 года или придётся свернуть проект раньше, до начала реализации проекта российского орбитального комплекса.

По данным издания, конструкторы могут рекомендовать выход России из проекта уже в 2025 году. При этом пока состояние станции, несмотря на ряд инцидентов, признаётся удовлетворительным, а потребность в ней сохраняется — российская станция, по расчётам «Роскосмоса», появится на орбите не раньше 2028 года, поэтому в случае отказа от МКС программу пилотируемых полётов придётся прервать как минимум на три года.

По данным источников издания, оцениваться будет реальное состояние станции, причём решение совета с участием главных конструкторов предприятий, участвующих в космической программе, нельзя будет проигнорировать — оно обязательно к исполнению для «Роскосмоса», также последний сможет ссылаться на него в правительстве.

Сам «Роскосмос» пока намерен участвовать в работе на МКС до 2028 года — если её дальнейшую эксплуатацию одобрит совет. Существуют разные экспертные мнения на этот счёт. В частности, нынешний глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал, что на устранение неисправностей, включая регулярные утечки воздуха, уже тратится много сил и средств, причём они снижают эффективность научной работы.

Между тем строительство отечественной станции РОСС в 2028 году должно только начаться. По данным некоторых источников, пока состояние МКС является удовлетворительным, а починки и проверки могут быть связаны с недозагрузкой космонавтов научной работой. По словам главы Института космической политики Ивана Моисеева, «состояние станции не настолько плохое, чтобы отказываться от неё», и до 2028 года она, вероятно, протянет, тем более что других вариантов у «Роскосмоса» пока просто нет.

Впрочем, после объективной оценки состояния без учёта мнений правительства, «Роскосмоса» и NASA предстоят и другие этапы принятия окончательного решения. Рассмотрение экономических вопросов будет осуществляться правительством, после чего дело коснётся и политических аспектов эксплуатации МКС.

Основные сегменты станции выведены в космос в 1998 году и в теории обладают двойным запасом прочности. Другими словами, вместо заявленных 15 лет станция может проработать и 30, до 2028 года. Далее возможны три варианта: продление эксплуатации минимум до 2030 года, создание российской станции или фактическое прекращение страной пилотируемых полётов. Юрий Борисов уже обозначил приоритетную важность создания новой станции, которая станет плацдармом для пилотируемой космонавтики будущего, с полётами к Луне и в дальний космос, причём начать реализацию нового проекта необходимо уже с 2028 года.

Последний значимый инцидент, произошедший на МКС не был связан непосредственно со станцией. Неизвестный микрообъект повредил систему охлаждения корабля «Союз МС-22», из-за чего космонавтам, вероятно, придётся задержаться на орбите до сентября.