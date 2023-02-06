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Samsung продолжит помогать Google в создании чипов для смартфонов Pixel

Смартфоны Google Pixel 7 на фирменном микропроцессоре Google Tensor G2 поступили в продажу не так давно, а уже появилась некоторая информация касательно аппаратов следующего поколения. По сообщениям сетевых источников, будущий процессор для смартфонов Pixel 8, который разрабатывается под кодовым именем Zuma и, вероятно, будет назван Tensor G3, а также некоторые другие аппаратные решения, будет созданы совместно с южнокорейской компанией Samsung.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

На данный момент о микропроцессоре Zuma мало что известно, но, по всей видимости, Google совместно с Samsung работают над созданием более производительной платформы с расширенными функциями искусственного интеллекта. По данным источника, процессор Zuma, который, как предполагается, получит официальное название Tensor G3, станет кастомной версией Exynos 2300 — новой платформы южнокорейского технологического гиганта. Также известно, что в процессоре Zuma используется 5G-модем Exynos 5300 5G, аналогичный тому, что задействован в Tensor G2.

Ожидается, что процессор Zuma будет изготавливаться компанией Samsung по техпроцессу 3 нм. Используемый в настоящее время в смартфонах Pixel 7 процессор Tensor G2 изготавливается в соответствии с техпроцессом 5 нм. Источник также упоминает два новых смартфона Google, которые разрабатываются под кодовыми именами Shiba и Husky. Оба устройств оснащаются 12 Гбайт оперативной памяти. В устройстве Shiba используется дисплей с разрешением 2268 × 1080 пикселей, а в Husky — 2822 × 1344 пикселя. Вероятно, это Pixel 8 и Pixel 8 Pro соответственно.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: tensor g3, pixel, google, samsung
tensor g3, pixel, google, samsung
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