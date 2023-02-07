Сегодня 07 февраля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software ПО для мобильных устройств «Газпром-медиа» прекратил работу над муз...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Газпром-медиа» прекратил работу над музыкальным сервисом «Аудиоклуб»

«Газпром-медиа холдинг» заморозил проект музыкального сервиса «Аудиокниги», публичная версия которого была запущена в сентябре прошлого года. Согласно имеющимся данным, работа над платформой была остановлена в конце 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Источник изображения: TBIT / Pixabay

Источник изображения: TBIT / Pixabay

В сообщении сказано, что после остановки работы над сервисом проект покинула большая часть команды, включая исполнительного директора Кирилла Артемьева. Оставшаяся часть разработчиков была переведена в другие подразделения холдинга. Отмечается, что решение об остановке работы над стриминговой платформой было оглашено сотрудникам в конце 2022 года.

Напомним, запуск платформы «Аудиоклуб» был анонсирован в апреле прошлого года, вскоре после ухода с российского рынка сервиса Spotify. По данным источника, летом «Аудиоклуб» подписал соглашение с одним из крупных дистрибуторов цифрового контента, но в конечном счёте руководство «Газпром-медиа холдинга» не согласовало бюджет на дальнейшее развитие проекта. Одной из особенностей платформы должно было стать наличие аудиокниг и записей радиопередач. В период с апреля по август прошлого года платформа тестировалась в закрытом режиме, а последнее обновление приложение получило в ноябре. За непродолжительный период существования, Android-версия приложения была скачана 100 тыс. раз. Отмечается, что на данный момент ранее скачанное приложение «Аудиоклуб» продолжает работать.

В «Газпром-медиа холдинге» сообщили, что из-за ухода из России западных компаний было принято решение об остановке проекта в виде отдельного музыкального сервиса. При этом отмечается, что компания продолжит развивать дистрибуцию аудиоконтента и намерена реализовать такую возможность в видеосервисах Rutube и Yappy.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России вышел белорусский ноутбук «Горизонт» H-book 15 MAК4 с Core i5-1155G7 по цене 47 990 рублей
«Сбер» раздаст клиентам 100 тыс. стикеров SberPay для бесконтактной оплаты
Рынок российского музыкального стриминга сократился на 30–50 %
Илон Маск пообещал более дорогую подписку Twitter Blue абсолютно без рекламы
Microsoft закроет социальную VR-платформу AltspaceVR и сосредоточится на смешанной реальности Mesh
WhatsApp позволит отправлять фотографии без сжатия
Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств,
Теги: аудиоклуб, музыкальный сервис, россия
аудиоклуб, музыкальный сервис, россия
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997-2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22