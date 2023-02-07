«Газпром-медиа» прекратил работу над музыкальным сервисом «Аудиоклуб»

«Газпром-медиа холдинг» заморозил проект музыкального сервиса «Аудиокниги», публичная версия которого была запущена в сентябре прошлого года. Согласно имеющимся данным, работа над платформой была остановлена в конце 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

В сообщении сказано, что после остановки работы над сервисом проект покинула большая часть команды, включая исполнительного директора Кирилла Артемьева. Оставшаяся часть разработчиков была переведена в другие подразделения холдинга. Отмечается, что решение об остановке работы над стриминговой платформой было оглашено сотрудникам в конце 2022 года.

Напомним, запуск платформы «Аудиоклуб» был анонсирован в апреле прошлого года, вскоре после ухода с российского рынка сервиса Spotify. По данным источника, летом «Аудиоклуб» подписал соглашение с одним из крупных дистрибуторов цифрового контента, но в конечном счёте руководство «Газпром-медиа холдинга» не согласовало бюджет на дальнейшее развитие проекта. Одной из особенностей платформы должно было стать наличие аудиокниг и записей радиопередач. В период с апреля по август прошлого года платформа тестировалась в закрытом режиме, а последнее обновление приложение получило в ноябре. За непродолжительный период существования, Android-версия приложения была скачана 100 тыс. раз. Отмечается, что на данный момент ранее скачанное приложение «Аудиоклуб» продолжает работать.

В «Газпром-медиа холдинге» сообщили, что из-за ухода из России западных компаний было принято решение об остановке проекта в виде отдельного музыкального сервиса. При этом отмечается, что компания продолжит развивать дистрибуцию аудиоконтента и намерена реализовать такую возможность в видеосервисах Rutube и Yappy.