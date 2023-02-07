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Apple проведёт AI summit для сотрудников в очном формате впервые за три года

Прошло почти три года с тех пор, как Apple изменила формат мероприятий из-за пандемии COVID-19 — все выступления записывались заранее и только на двух последних мероприятиях присутствовали реальные гости. Тем не менее, компания готова вернуться к традиционным вариантам взаимодействия — по крайней мере, для сотрудников. Ежегодный AI summit состоится в очном формате в Театре Стива Джобса в штаб-квартире Apple.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

AI summit представляет собой мероприятие, названное не иначе как «WWDC для ИИ, но только для сотрудников». Пока неизвестно, чего стоит ожидать от ИИ-мероприятия Apple, поскольку фактически это является частной встречей для сотрудников. Тем не менее, с недавних пор Apple добавила в своё устройство всё больше функций, связанных с ИИ и машинным обучением. Как отметил Гурман, мероприятие будет проходить на фоне взрывного роста популярности решений вроде ChatGPT компании OpenAI. Вероятно, некоторые результаты встречи станут доступны в ходе конференции WWDC 2023, где Apple, как ожидается, анонсирует новейшее программное обеспечение.

В этот раз мероприятие AI summit будет проводиться так же, как оно проходило до 2020 года, с очными презентациями в кампусе Apple Park. Соответствующей новостью появился известный эксперт Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). Впрочем, прямая трансляция тоже будет — для тех сотрудников, кто не может посетить её лично.

Сам факт того, что Apple возвращается к проведению мероприятий в основной аудитории техногиганта — Театре Стива Джобса, — косвенно может свидетельствовать и о возобновлении других медиамероприятий в этом году в старом, допандемийном формате. В прошлом году Apple пригласила ограниченное число разработчиков на Worldwide Developers Conference (WWDC). В сентябре 2022 года представителей прессы пригласили посетить премьеру iPhone 14, но ключевой доклад был полностью записан заранее.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, Игры для iOS, Приложения для iOS, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: apple, ai summit, мероприятия
apple, ai summit, мероприятия
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