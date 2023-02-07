«Мусорное ПО» раздуло Android 13 для Galaxy S23 до 60 Гбайт — в 4 раза больше той же ОС на Google Pixel 7

Новейшие флагманы Samsung серии Galaxy S23 работают под управлением Android 13 с пользовательским окружением One UI 5.1. Те, кто уже имел возможность ознакомиться с новыми устройствами, выяснили, что операционная система на них занимает 60 Гбайт — другими словами, покупателям стоит задуматься о приобретении смартфона с большим объёмом флеш-памяти.

Это означает, что при покупке базовой версии Galaxy S23, которая в США стоит $800, пользователь получит доступ всего к половине от 128 Гбайт имеющегося объёма памяти для хранения данных. Для сравнения: Windows 11, предназначенная для настольных компьютеров, занимает примерно 30 Гбайт, Android 13 в Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro — 15 Гбайт.

По мнению экспертов, столь внушительный размер задействованной в устройстве ОС Android 13 обусловлен обилием предустановленных программных продуктов. Кроме того, некоторые фирменные приложения One UI 5.1 и сервисы Samsung дублируют схожие программные решения Google, однако все они носят статус системных и не подлежат удалению.

Как сообщают некоторые новостные порталы, объём операционной системы Android 13 в Samsung Galaxy S23 может варьироваться в зависимости от региона продаж устройства.