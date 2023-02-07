В сервисе онлайн-знакомств Tinder появился режим инкогнито и ряд новых функций безопасности

Команда разработчиков популярного сервиса онлайн-знакомств Tinder анонсировала в честь Международного дня безопасного интернета (Safer Internet Day) ряд новых функций, которые позволят участникам повысить безопасность пользования приложением, а также упростить контроль над тем, как они взаимодействуют с другими участниками сервиса.

В частности, в приложении появился режим инкогнито, доступный для участников подписок Tinder+, Gold и Premium. Также появилась функция «Блокировать профиль», позволяющая убирать из списка рекомендаций учётные записи выбранных пользователей. Tinder отметил, что эта функция позволяет, например, убрать из перечня предложений своего босса или бывшего супруга. Новая функция запускается в дополнение к текущей функции «Блокировать контакты», которая позволяет пользователям избежать общения с нежелательными собеседниками и быть невидимыми для них.

Ещё одна новая функция безопасности получила название Long Press Reporting (сообщение длинным нажатием). Если пользователь получит оскорбительное сообщение, он сможет нажать на него и удерживать, чтобы быстро оповестить администрацию сервиса о случившемся. Tinder выразил надежду, что эта функция позволит большему количеству пользователей сообщать о плохом поведении в чате, чтобы сервис мог принять меры против нарушителей правил общения.

Tinder также внёс некоторые изменения в опции-уточнения, такие, как «Вы уверены?» (которой предлагается ещё раз подумать, прежде чем отправлять потенциально враждебное сообщение) и «Это вас беспокоит», которая побуждает пользователей сообщать о неуместных разговорах в чате. Сервис утверждает, что эти функции теперь будут выявлять больше выражений, которые могут считаться потенциально токсичными или неуместными. Tinder сообщил, что с тех пор, как была добавлена опция «Вас это беспокоит», пользователи отправили на 46 % больше сообщений об обращениях, содержащих ненормативную лексику.

Наряду с этими обновлениями Tinder выпустил серию руководств Healthy Dating Guides с советами, как упростить процесс онлайн-знакомств.