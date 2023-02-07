Учёные Института Робототехники при университете Карнеги-Меллона (США) рассказали о проекте FRIDA (Framework and Robotics Initiative for Developing Arts). Алгоритм искусственного интеллекта управляет роботизированным манипулятором и занимается настоящей живописью — пишет картины по описанию.

Основу проекта FRIDA составили модели искусственного интеллекта, обученные захвату изображения и распознаванию содержимого на картине — на основе этих данных машина создаёт свои картины. Командой на создание произведения может быть текстовое описание, графический образец, а однажды описанием послужил даже фрагмент песни Dancing Queen шведского квартета ABBA.

Говорить о том, что художники-роботы заменят настоящих живописцев, ещё рано: машина не умеет даже самостоятельно смешивать краски. Авторы проекта говорят, что робота FRIDA можно будет использовать как своего рода соавтора. Важнейшим достоинством системы являются маленькие неточности — процесс написания картины контролируется при помощи камер, размещённых над холстом, и машине разрешено допускать небольшие ошибки, благодаря которым картины смотрятся более естественными. Скорость тоже не в приоритете: на написание каждой картины робот тратит по нескольку часов.