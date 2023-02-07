Новая статья: HUAWEI Watch GT 3 SE: практично, брутально, функционально

Умные часы HUAWEI Watch GT 3 SE напрямую следует за старшей моделью Watch GT 3. Если не брать в расчет иной (но решенный в том же стиле) дизайн, найти различия между версией постарше и подороже и моделью попроще не так-то просто.

Часы Watch GT 3 SE нормально выполняют функции гаджета-компаньона, «забирая» со смартфона основные уведомления и, более того, позволяют ответить на звонок – не просто отбить вызов, но и принять его в полноценном формате. В корпус встроены микрофон и динамик.

Подробнее о самих смарт-часах HUAWEI Watch GT 3 SE, а также об их отличиях от старшей версии — в нашем обзоре.