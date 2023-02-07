PowerColor скоро выпустит видеокарту Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil с водоблоком от EK Water Blocks

Французское издание Overclocking.com поделилось фотографиями ожидающей своего анонса видеокарты PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Это первый графический ускоритель из серии Radeon RX 7900, оснащённый водоблоком полного покрытия для подключения системы жидкостного охлаждения.

По данным издания, в новинке PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil используется медный никелированный водоблок производства компании EK Water Blocks, в котором применяется фирменная архитектура Quantum Vector.

Верхняя часть водоблока выполнена из прозрачного акрила, который частично закрыт чёрными вставками. Внешний вид видеокарты дополняет RGB-подсветка.

Известно, что видеокарта использует нереференсную печатную плату, оснащённую тремя 8-контатными разъёмами для дополнительного питания.

Новинка получила поддержку двойной системы BIOS с разными режимами работы. Вероятно, один из этих режимов подразумевает повышение показателя энергопотребления видеокарты для дополнительного разгона.

К сожалению, других технических характеристик PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil источник фотографий не сообщил. Однако на одном из фото можно заменить датчик утечки жидкости для проверки контура СЖО от той же компании EK Water Blocks. Входит ли он в комплект поставки видеокарты — неизвестно.

Наличие видеокарты на руках у обозревателей может говорить о её скором официальном анонсе.