Хакеры взломали тысячи серверов, используя уязвимость двухлетней давности

В минувшие выходные несколько тысяч вычислительных систем по всему миру были взломаны и заблокированы с помощью трояна-вымогателя ESXiArgs, широкое распространение которого стало возможным благодаря уязвимости в серверном программном обеспечении VMware двухлетней давности, сообщил ресурс Bloomberg.

Согласно данным поисковой системы Censys, на которые ссылается ресурс Bleeping Computer, в результате взлома было скомпрометировано более 3200 серверов VMware по всему миру. Больше всего пострадали от вируса-вымогателя компьютерные системы во Франции, за которой следуют США, Германия, Канада и Великобритания.

Представитель VMware Дорин Руяк (Doreen Ruyak) сообщила ресурсу TechCrunch, что вариант программы-вымогателя, получивший название ESXiArgs, «по-видимому, использует уязвимость, идентифицированную как CVE-2021-21974». Она отметила, что исправления для этой уязвимости «были доступны клиентам два года назад в рекомендациях по безопасности VMware от 23 февраля 2021 года».

«Гигиена безопасности является ключевым компонентом предотвращения атак программ-вымогателей, и организации, которые используют версии ESXi, затронутые CVE-2021-21974, и еще не применили исправление, должны принять меры, как указано в бюллетене», — добавила Дорин Руяк.

Заражённые машины представляют собой небольшую часть из более чем 66 000 подключённых к интернету серверов, которые могут стать потенциальными целями, отметил Патрис Оффре (Patrice Auffret), основатель и гендиректор французской фирмы по кибербезопасности Onyphe SAS.

По словам экспертов по безопасности, остаётся неясным, есть ли связь этой кампании с атакой программы-вымогателя на сети британской фирмы ION Trading UK, застопорившей на прошлой неделе торговлю деривативами по всему миру и совершённой печально известной хакерской группировкой LockBit.