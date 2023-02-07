Выручка Arm взлетела на 28 % — компания готовится выйти на биржу в этом году

Входящая в конгломерат SoftBank Group компания Arm, специализирующаяся на разработке процессорных архитектур и ядер, сообщила о росте выручки в минувшем квартале на 28 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, а также о подготовке к первичному публичному размещению акций (IPO), которое намечено на текущий год.

Доход Arm по итогам минувшего квартала достиг $746 млн, и это значительно выше $581 млн, которые поступили за аналогичный период годом ранее. Из них $300 млн (рост на 65 %) пришлись на лицензионные отчисления, в том числе по долгосрочным соглашениям, и ещё $446 (рост на 12 %) — на выплату роялти. Рост отмечен во всех сегментах: автомобильные решения, потребительский сегмент, инфраструктура и Интернет вещей. Партнёры компании произвели в минувшем квартале 8 млрд чипов — их общее число превысило 250 млрд.

Основатель SoftBank Масаёси Сон (Masayoshi Son) возложил на Arm большие надежды и заявил, что компания может провести крупнейшее IPO среди чипмейкеров. Но инвесторы с ним скорее не согласны: котировки акций технологических компаний снижаются, а вся полупроводниковая отрасль отмечает снижение спроса в ключевых сегментах.

Технологии Arm широко распространены в электронной отрасли — они доминируют в смартфонах и планшетных компьютерах, а среди её клиентов значатся такие бренды как Apple и Qualcomm. Глава Arm Рене Хаас (Rene Haas) предпринимает усилия по выходу и на другие рынки, включая ПК, ЦОД и автомобильную электронику. Одной из важнейших составляющих успеха компании является её нейтралитет — это позволяет ей работать с игроками, которые являются конкурентами друг для друга в разных отраслях и регионах.