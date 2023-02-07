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«VK Мессенджер» заменил ICQ в списке обязательных для установки на гаджеты приложений

В России пересмотрен список приложений, обязательных для установки на смартфоны и планшетные компьютеры в 2023 году. Как сообщает РИА «Новости», программа для обмена сообщениями ICQ исчезнет из этого списка, вместо неё правительство предписало устанавливать «VK Мессенджер».

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

Помимо «VK Мессенджера» в перечень предустанавливаемого ПО внесено новое приложение сервиса «Литрес». Если ранее предписывалось устанавливать программу «Литрес: читай и слушай», то теперь её заменили на «Книги и аудиокниги» того же издателя. Распоряжение правительства опубликовано на сайте правовой информации.

Ранее был утверждён перечень программ, которые необходимо устанавливать на отдельные виды реализуемой в России электронной техники. Распоряжение правительства вступило в силу с 1 января. В список вошли «Яндекс.Браузер», сервисы «Яндекс.Карты» и 2ГИС, файловый хостинг «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», голосовой помощник «Маруся», сервис «Новости Mail.ru» и прочие продукты.

Кроме того, предусмотрена предустановка ПО социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», а также платёжной системы Mir Pay, сервиса «Госуслуги», офисного пакета «МойОфис Документы», антивируса Kaspersky Free и каталога отечественных программ для смартфонов и планшетных компьютеров AppList. Ранее находившиеся в перечне приложения ICQ и «Литрес: читай и слушай» из списка удалены.

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Рубрики: Новости Software, IM-клиенты,
Теги: vk мессенджер, россия, предустановка, литрес, программное обеспечение, импортозамещение
vk мессенджер, россия, предустановка, литрес, программное обеспечение, импортозамещение
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