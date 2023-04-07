Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC: экономия неизбежна

GeForce RTX 4070 Ti — еще одна видеокарта нового поколения, которую справедливо критикуют за посредственное соотношение цены и игрового быстродействия. Последнее обстоятельство усугубляется тем фактом, что GeForce RTX 4070 Ti, в отличие от более мощных новинок NVIDIA и AMD, не вышел за границы диапазона производительности, освоенного моделями серий GeForce 30 и Radeon RX 6000. Как бы то ни было, старые флагманы — такие как GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6950 XT — уходят со сцены и уже нередко стоят дороже RTX 4070 Ti. В результате свежая модель постепенно становится более привлекательной покупкой, чем казалось раньше. Но лишь при условии, что мы говорим о доступных модификациях GeForce RTX 4070 Ti без дорогостоящих излишеств. Рассмотрим одно из таких предложений компании Palit.

Palit выпускает две разновидности GeForce RTX 4070 Ti под маркой GamingPro. Стартовая модель обладает в точности такими же параметрами, как и референсная видеокарта NVIDIA: базовая тактовая частота GPU составляет 2310 МГц, а ориентировочная частота авторазгона — 2610. В свою очередь, графический процессор GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC рассчитан на 2760 МГц, хотя и то и другое устройство ограничено референсным запасом мощности в 285 Вт. Пропускная способность видеопамяти GDDR6X также соответствует эталонным 21 Гбит/с.

Производитель NVIDIA Palit Модель GeForce RTX 4070 Ti GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC Графический процессор Название AD104 AD104 Микроархитектура Ada Lovelace Ada Lovelace Техпроцесс TSMC 4N TSMC 4N Число транзисторов, млрд 35,8 35,8 Тактовая частота, МГц: Base Clock / Boost Clock 2 310/2 610 2 310/2 760 Шейдерные ALU FP32 7 680 7 680 Блоки наложения текстур (TMU) 240 240 Блоки операций растеризации (ROP) 80 80 Тензорные ядра 240 240 RT-ядра 60 60 Оперативная память Разрядность шины, бит 192 192 Тип микросхем GDDR6X SGRAM GDDR6X SGRAM Тактовая частота, МГц (пропускная способность на контакт, Мбит/с) 1 313 (21 000) 1 313 (21 000) Объем, Мбайт 12 228 12 228 Объем кеша L2, Мбайт 48 48 Шина ввода/вывода PCI Express 4.0 x16 PCI Express 4.0 x16 Производительность Пиковая производительность FP32, GFLOPS (из расчета максимальной указанной частоты) 40 090 42 394 Производительность FP64/FP32 1/64 1/64 Производительность FP16/FP32 1/1 1/1 Пропускная способность оперативной памяти, Гбайт/с 504 504 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 TBP/TDP, Вт 285 285 Розничная цена (США, без налога), $ 799 (рекоменд. в момент выхода) Н/Д Розничная цена (Россия), руб. Н/Д От 79 500 (market.yandex.ru)

«Обычная» и предварительно разогнанная модификации ускорителя Palit почти не различаются по стоимости (их минимальная цена в период работы над обзором составляла чуть меньше 80 тыс. рублей) и представляют собой одни из самых дешевых версий GeForce RTX 4070 Ti на российском рынке. Их главным соперником среди видеокарт нового поколения является Radeon RX 7900 XT. Последняя сулит лучшую производительность в большинстве игр без трассировки лучей, однако уступает GeForce RTX 4070 Ti в условиях рейтрейсинга, да и стоит не меньше 88,5 тыс. рублей.

С другой стороны, за несколько месяцев после релиза изрядно снизились рублевые цены ускорителей более высокого эшелона — Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080. Старшие модели, которые достигают принципиально иного уровня быстродействия при высоком разрешении экрана, теперь доступны по цене от 96,5 и 101,5 тыс. рублей соответственно.

С виду Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC совершенно не отличается от видеокарты GeForce RTX 4080 GamingPro OC того же производителя, которую мы рассматривали в одном из предшествующих обзоров. А вскрытие показало, что и внутреннее устройство системы охлаждения у двух видеокарт полностью совпадает. Это хорошая новость, ведь несмотря на то, что на фоне многих других разновидностей GeForce RTX 4080 кулер GamingPro получился довольно-таки компактным, он хорошо справляется со своей основной задачей, а энергопотребление и, стало быть, тепловыделение GeForce RTX 4070 Ti значительно ниже, чем у старшей модели.

Устройство занимает в корпусе 3,1 слота расширения, его длина и ширина составляют 329 и 133 мм, а вес — чуть больше 1,5 кг. Благодаря небольшим размерам печатной платы и перфорированному бэкплейту воздух проходит насквозь через половину радиатора.

Под надписью «GeForce RTX» на боку видеокарты и вокруг центрального вентилятора заложены светодиоды RGB-подсветки, а для их синхронизации с материнской платой в комплекте поставки ускорителя есть специальный кабель. Отличительная черта новых моделей GamingPro — возможность украсить корпус декоративными панелями любой формы. Нужно только скачать шаблон с сайта Palit , отредактировать на свой вкус, изготовить на 3D-принтере и покрасить (например, таким образом, как на фото ниже).

Систему охлаждения обслуживают три вентилятора с диаметром крыльчатки 90 мм. Основной радиатор пронизан семью тепловыми трубками, но, в отличие от более дорогих разновидностей GeForce RTX 4070 Ti, у Palit GamingPro нет испарительной камеры: вместо нее кристалл GPU и чипы видеопамяти накрыты обычным никелированным теплосъемником. К батарее силовых каскадов VRM прилегает отдельный выступ радиатора, а разрозненные компоненты системы питания отдают тепло алюминиевой раме, главное предназначение которой — предотвращать деформацию PCB под весом всей конструкции.

Защитная пластина на оборотной стороне печатной платы, напротив, никак не способствует охлаждению текстолита, ведь под ней нет ни одной термопрокладки.

Ускоритель Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC собран на точно такой же печатной плате, как GeForce RTX 4080 под маркой GamingPro, но, разумеется, с несколько иной обвязкой, помимо самого графического процессора.

Из 11 фаз питания GPU, на которые рассчитана разводка PCB, здесь укомплектованы лишь 9, а питание микросхем VRAM — двухфазное. В составе обоих регуляторов напряжения используются силовые каскады onsemi NCP302150 с номинальным током 50 А. VRM графического процессора управляет восьмифазный ШИМ-контроллер uPI uP9512R, а значит, как минимум две фазы соединены параллельно.

В отличие от GeForce RTX 4080, герой обзора довольствуется чипами GDDR6X от Micron (модельный номер MT61K512M32KPA-21:U) с номинальной пропускной способностью 21 Гбит/с, которая соответствует референсным параметрам RTX 4070 Ti.

Возможность переключения между различными версиями BIOS, с помощью которой производитель мог бы реализовать управление мощностью и режимом работы системы охлаждения, у этой видеокарты отсутствует.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 5950X (4,4 ГГц, фиксированная тактовая частота всех ядер) Материнская плата ASUS ROG Strix X570-E Gaming (Resizable BAR вкл.) Оперативная память G.Skill Trident Z RGB F4-3200C14D-16GTZR, 4 × 8 Гбайт (3 600 МТ/с, CL16) ПЗУ Intel SSD 760p, 2048 Гбайт Блок питания Corsair AX1200i, 1200 Вт Система охлаждения CPU Corsair iCUE H115i RGB PRO XT Корпус Открытый стенд Операционная система Windows 10 Pro x64 ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 23.3.1 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 531.29

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Полноэкранное сглаживание Assassin's Creed Valhalla DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA High Borderlands 3 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA Cyberpunk 2077 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Screen Space Reflections: Ultra TAA DOOM Eternal Vulkan OCAT, начало миссии Mars Core Макс. качество графики TSSAA Far Cry 6 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA Metro Exodus DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Shading Rate: 100% TAA Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA High Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Battle Benchmark) Макс. качество графики TAA High Watch Dogs: Legion DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики TAA

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование Cyberpunk 2077 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Screen Space Reflections: Ultra DLSS Balanced/FSR Balanced DOOM Eternal Vulkan OCAT, начало миссии Mars Core Макс. качество графики DLSS Balanced Far Cry 6 DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики FSR Balanced Metro Exodus Enchanced Edition DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики; Ray Tracing: Ultra; Reflections: Raytaced; VRS: 1x DLSS Balanced Minecraft with RTX Beta DirectX 12 OCAT, бенчмарк в мире Portal Pioneers Макс. дальность рендеринга DLSS (коэффициент масштабирования зависит от целевого разрешения) Quake II RTX Vulkan (расширения VK_KHR) Timedemo, demo1.dm2 Макс. качество графики FSR Balanced Watch Dogs: Legion DirectX 12 Встроенный бенчмарк Макс. качество графики DLSS Balanced

В большинстве тестовых игр показатели средней и минимальной кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров, который записывает встроенный бенчмарк (или утилита OCAT, если бенчмарка нет).

Средняя частота смены кадров на диаграммах является величиной, обратной среднему времени кадра. Для оценки минимальной кадровой частоты вычисляется количество кадров, сформированных в каждую секунду теста. Из этого массива чисел берется значение, соответствующее 1-му процентилю распределения. Red Dead Redemption 2 является исключением: ее встроенный бенчмарк самостоятельно регистрирует 1-й процентиль времени рендеринга кадра, из которого выводится соответствующая кадровая частота. В Assassin’s Creed Valhalla мы вынуждены ориентироваться на минимальный фреймрейт по данным интегрированного бенчмарка.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. В качестве тестовой нагрузки для тестов мощности и уровня шума используется игра Cyberpunk 2077 при разрешении 3840 × 2160 и максимальных параметрах качества графики (без трассировки лучей), а также стресс-тест FurMark с наиболее агрессивными настройками (разрешение 3840 × 2160, MSAA 8x). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура GPU и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках после названий видеокарт указаны базовая и boost-частота согласно спецификациям каждого устройства. Видеокарты с заводским разгоном приведены в соответствие с референсными параметрами (или приближены к последним) при условии, что это можно сделать без ручной правки кривой тактовых частот. В противном случае используются настройки производителя.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Заводской разгон обеспечивает видеокарте Palit GamingPro OC чуть большие тактовые частоты, нежели у версий GeForce RTX 4070 Ti, приближенных к референсным спецификациям: частота GPU под игровой нагрузкой стабилизировалась на уровне 2,8 ГГц. По современным масштабам устройство характеризуется умеренным энергопотреблением — 261 Вт. В свою очередь, система охлаждения удерживает температуру GPU в пределах 67 °C (и 78 в горячей точке), а чипы памяти не нагреваются выше 66. При этом Palit GamingPro OC работает чрезвычайно тихо: на расстоянии 30 см от вентиляторов уровень шума лежит в пределах 34 дБА даже при стрессовой нагрузке.

Рабочие параметры под нагрузкой (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Тактовая частота GPU, МГц (шейдерный домен) Тактовая частота GPU, МГц (front-end) Напряжение питания GPU, В Частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Частота вращения вентиляторов 2, об/мин (% от макс.) Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. Средн. Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC (2310/2760 МГц, 21 Гбит/с, 12 Гбайт) 2830 2835 Н/Д Н/Д 1,09 1,10 1390 (37%) 1390 (37%) Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC (+150 МГц, 25 Гбит/с, 12 Гбайт) +10% мощности, +100 мВ 2967 2970 Н/Д Н/Д 1,08 1,09 1413 (38%) 1413 (38%) NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti FE (1365/1665 МГц, 19 Гбит/с, 12 Гбайт) 1726 1740 Н/Д Н/Д 0,89 0,91 2308 (63%) 2308 (68%) NVIDIA GeForce RTX 3090 FE (1395/1695 МГц, 19,5 Гбит/с, 24 Гбайт) 1817 1830 Н/Д Н/Д 0,90 0,91 1456 (56%) 1456 (56%) NVIDIA GeForce RTX 4080 FE (2205/2505 МГц, 22,4 Гбит/с, 16 Гбайт) 2775 2775 Н/Д Н/Д 1,08 1,08 1383 (43%) 1299 (39%) AMD Radeon RX 6900 XT (1825/2250 МГц, 16 Гбит/с, 16 Гбайт) 2267 2282 Н/Д Н/Д 1,02 1,04 1331 (40%) Н/Д SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XTX (1720/2499 МГц, 20 Гбит/с, 24 Гбайт) Secondary BIOS 2545 2585 2753 2785 0,91 0,93 1412 (34%) Н/Д SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 7900 XT (1387/2394 МГц, 20 Гбит/с, 20 Гбайт) Secondary BIOS 2579 2610 2773 2807 0,89 0,90 1324 (32%) Н/Д

Прим. Измерение всех параметров выполняется после прогрева GPU и стабилизации тактовых частот.

BIOS видеокарты позволяет добавить 10 % к резерву мощности, этого хватает лишь на то, чтобы нарастить устойчивую тактовую частоту GPU в играх на 138 МГц. Чипы VRAM, как у большинства модификаций GeForce RTX 4070 Ti, успешно разгоняются со штатной пропускной способности 21 Гбит/с до 25 Гбит/с. Оверклокинг практически не повлиял на температуру компонентов и уровень шума системы охлаждения.

В силу того, что заводской разгон у Palit GamingPro OC довольно скромный, производительность устройства в сравнении с другими топовыми видеокартами актуального и прошлого поколений оказалась по большому счету такой же, как у околореференсных модификаций GeForce RTX 4070 Ti. При этом стоит напомнить, что RTX 4070 Ti является самым мощным ускорителем новой волны, возможности которого почти целиком раскрываются центральными процессорами уровня Ryzen 9 5950X, который установлен в нашем тестовом стенде. Старшие модели 40-й серии, а также Radeon RX 7900 XT и XTX уже нуждаются в более производительном CPU, чтобы получить максимальный фреймрейт в режиме 1080p.

Среди «зеленых» видеокарт 30-го семейства близким аналогом Palit GamingPro OC является GeForce RTX 3090, в то время как RTX 3080 Ti уступает новинке 9 % средней кадровой частоты (равно как и «красный» Radeon RX 6900 XT). GeForce RTX 4080 при сравнительно низком разрешении позволяет рассчитывать лишь на 10 % добавочных FPS, а Radeon RX 7900 XT и 7900 XTX — на 7 и 15 % соответственно.

В режиме 1440p ускоритель Palit также превосходит GeForce RTX 3090 на незначительную величину в 4 % средней кадровой частоты, да и по сравнению с GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 6900 XT развивает фреймрейт лишь на 9–10 % выше. С другой стороны, расстояние между GeForce RTX 4080 и Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC увеличилось до 17 % FPS, а новейшие решения AMD — Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX — оказались на 13 и 24 % быстрее, чем GeForce RTX 4070 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti нечего предложить тем геймерам, которые пользуются GeForce RTX 3080 Ti или RTX 3090 для игры на 4К-мониторе. В силу практически двукратного преимущества по пропускной способности VRAM обе модели уходящего поколения как минимум не уступают Palit GamingPro OC: производительность RTX 3080 Ti лишь на 4 % ниже, а RTX 3090 оказался даже быстрее на 1 % среднего фреймрейта. Дистанция между Radeon RX 6900 XT и GeForce RTX 4070 Ti, напротив, достигла максимального значения в 13 %. Вместе с тем и более мощные устройства нового поколения располагают ощутимо большей производительностью, нежели Palit GamingPro OC: Radeon RX 7900 XT в условиях повышенной вычислительной нагрузки стал на 17 % быстрее, а GeForce RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX — на 25 и 36 % соответственно.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Переход к трассированным играм по большому счету не изменил соотношение результатов между Palit GamingPro OC и мощными видеокартами серии GeForce 30. Среднее преимущество новинки перед GeForce RTX 3080 Ti колеблется в пределах от 6 до 12 % в зависимости от разрешения экрана, а GeForce RTX 3090 уступает новой модели 7 % FPS в режиме 1080p, но совершенно не отстает в 4К. Другое дело — Radeon RX 6900 XT: замена этого ускорителя на GeForce RTX 4070 Ti позволит увеличить частоту смены кадров на 45–57 %.

Производительность даже Radeon RX 7900 XT в играх с трассировкой лучей на 13–14 % ниже, чем у Palit GamingPro OC, а флагманский Radeon RX 7900 XTX выходит на уровень GeForce RTX 4070 Ti только при разрешении 4К. К совершенно иной категории быстродействия принадлежит GeForce RTX 4080, результаты которого на 14–26 % превосходят достижения RTX 4070 Ti.

Что касается кадровой частоты в абсолютном выражении, то видеокарта Palit позволяет рассчитывать на фреймрейт выше 60 FPS во всех тестовых играх, за исключением Cyberpunk 2077, при разрешении 1440p без масштабирования кадров, а с помощью DLSS или FSR новинке покорилось и большинство тайтлов в 4К.

⇡#Игровые тесты в разгоне

Оверклокинг Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC выражается в 9 % бонусного фреймрейта при разрешении 4К, что можно рассматривать как превосходный результат, учитывая, что повышенные тактовые частоты почти нисколько не отразились на температуре компонентов и уровне шума системы охлаждения.

⇡#Результаты игровых тестов без трассировки лучей

1920 × 1080 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Assassin's Creed Valhalla TAA High 80 / 162 72 / 142 49 / 145 80 / 177 50 / 160 43 / 191 45 / 206 Borderlands 3 TAA 117 / 180 142 / 167 115 / 173 165 / 208 156 / 183 125 / 207 160 / 220 Cyberpunk 2077 TAA 115 / 157 112 / 141 115 / 148 113 / 174 113 / 144 133 / 175 135 / 184 DOOM Eternal TSSAA 246 / 413 224 / 380 240 / 383 264 / 433 240 / 363 247 / 381 246 / 379 Far Cry 6 TAA 87 / 125 93 / 128 93 / 129 90 / 128 87 / 124 94 / 134 95 / 138 Metro Exodus TAA 67 / 120 60 / 109 64 / 115 72 / 140 57 / 95 74 / 123 79 / 135 Red Dead Redemption 2 TAA High 55 / 102 48 / 89 51 / 95 66 / 119 75 / 79 105 / 109 117 / 123 Total War: WARHAMMER III TAA High 121 / 143 106 / 126 112 / 133 142 / 167 90 / 108 127 / 151 142 / 172 Watch Dogs: Legion TAA 87 / 126 80 / 112 82 / 116 89 / 126 86 / 132 91 / 136 92 / 139 Макс. +2% +3% +17% +5% +18% +27% Средн. −9% −6% +10% −9% +7% +15% Мин. −13% −10% 0% −24% −8% −8%

2560 × 1440 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Assassin's Creed Valhalla TAA High 64 / 128 61 / 113 54 / 117 79 / 147 45 / 123 41 / 153 42 / 167 Borderlands 3 TAA 117 / 130 105 / 120 112 / 129 135 / 161 118 / 130 154 / 167 171 / 186 Cyberpunk 2077 TAA 88 / 105 82 / 95 86 / 101 105 / 124 81 / 93 101 / 124 114 / 138 DOOM Eternal TSSAA 229 / 348 191 / 300 206 / 325 249 / 398 205 / 289 249 / 352 246 / 373 Far Cry 6 TAA 85 / 124 87 / 120 89 / 123 89 / 126 87 / 123 89 / 133 92 / 133 Metro Exodus TAA 59 / 101 53 / 91 56 / 97 64 / 122 49 / 81 65 / 105 72 / 117 Red Dead Redemption 2 TAA High 47 / 87 42 / 78 44 / 83 56 / 104 65 / 70 87 / 95 103 / 108 Total War: WARHAMMER III TAA High 77 / 97 74 / 92 79 / 96 100 / 122 60 / 76 84 / 106 104 / 125 Watch Dogs: Legion TAA 76 / 104 67 / 90 70 / 95 85 / 118 75 / 105 88 / 126 94 / 132 Макс. −3% −1% +26% +1% +28% +43% Средн. −9% −4% +17% −10% +13% +24% Мин. −14% −9% +2% −22% +1% +7%

3840 × 2160 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Assassin's Creed Valhalla TAA High 46 / 74 37 / 70 47 / 74 52 / 94 35 / 69 34 / 89 36 / 101 Borderlands 3 TAA 62 / 69 60 / 69 66 / 74 78 / 87 62 / 70 81 / 90 95 / 105 Cyberpunk 2077 TAA 44 / 50 43 / 49 45 / 52 55 / 62 38 / 44 53 / 60 61 / 70 DOOM Eternal TSSAA 150 / 205 129 / 177 139 / 191 182 / 251 124 / 159 161 / 206 183 / 240 Far Cry 6 TAA 78 / 84 74 / 81 76 / 85 87 / 100 74 / 80 94 / 104 97 / 117 Metro Exodus TAA 46 / 68 40 / 63 43 / 67 53 / 86 36 / 55 46 / 71 54 / 82 Red Dead Redemption 2 TAA High 30 / 59 30 / 57 30 / 59 41 / 74 49 / 52 63 / 69 74 / 80 Total War: WARHAMMER III TAA High 40 / 51 41 / 53 43 / 56 51 / 66 31 / 39 44 / 57 53 / 68 Watch Dogs: Legion TAA 51 / 63 46 / 58 51 / 62 63 / 79 48 / 60 64 / 81 71 / 92 Макс. +4% +10% +29% +1% +30% +52% Средн. −4% +1% +25% −12% +17% +36% Мин. −14% −7% +19% −24% 0% +17%

⇡#Результаты игровых тестов с трассировкой лучей

1920 × 1080 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Cyberpunk 2077 TAA 60 / 70 52 / 61 55 / 65 73 / 85 32 / 39 43 / 51 48 / 57 DOOM Eternal TSSAA 211 / 305 174 / 268 189 / 277 218 / 330 138 / 204 194 / 274 212 / 299 Far Cry 6 TAA 80 / 105 78 / 102 79 / 103 79 / 103 89 / 118 87 / 119 74 / 117 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 58 / 94 52 / 81 57 / 86 68 / 112 46 / 69 61 / 90 67 / 100 Minecraft with RTX Beta TAA 129 / 146 112 / 134 79 / 141 96 / 179 52 / 59 76 / 87 81 / 98 Quake II RTX TAA Н/Д / 162 Н/Д / 142 Н/Д / 145 Н/Д / 203 Н/Д / 87 Н/Д / 119 Н/Д / 135 Watch Dogs: Legion TAA 66 / 86 61 / 76 61 / 81 69 / 91 49 / 68 64 / 89 69 / 96 Макс. −3% −2% +25% +12% +13% +12% Средн. −11% −7% +14% −31% −13% −6% Мин. −14% −10% −2% −60% −40% −33%

1920 × 1080 (DLSS) Режим DLSS Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Cyberpunk 2077 Balanced 92 / 120 95 / 109 90 / 112 88 / 116 DOOM Eternal Balanced 217 / 330 199 / 303 202 / 312 233 / 347 Metro Exodus Enchanced Edition Balanced 65 / 119 58 / 105 59 / 111 74 / 130 Minecraft with RTX Beta Quality 64 / 170 62 / 175 63 / 167 63 / 166 Watch Dogs: Legion Balanced 69 / 91 70 / 94 66 / 88 74 / 94 Макс. +3% −2% +9% Средн. −5% −5% +2% Мин. −12% −7% −3%

2560 × 1440 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Cyberpunk 2077 TAA 37 / 44 34 / 40 36 / 43 47 / 54 19 / 24 27 / 33 31 / 37 DOOM Eternal TSSAA 174 / 245 149 / 214 157 / 226 209 / 280 103 / 149 154 / 208 172 / 235 Far Cry 6 TAA 79 / 103 76 / 97 79 / 100 77 / 99 86 / 110 87 / 117 85 / 115 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 49 / 72 44 / 62 46 / 67 59 / 89 37 / 51 48 / 68 55 / 77 Minecraft with RTX Beta TAA 81 / 88 76 / 83 78 / 89 103 / 114 32 / 36 47 / 54 54 / 61 Quake II RTX TAA Н/Д / 94 Н/Д / 83 Н/Д / 87 Н/Д / 120 Н/Д / 49 Н/Д / 70 Н/Д / 80 Watch Dogs: Legion TAA 52 / 63 47 / 57 48 / 60 61 / 77 37 / 46 49 / 64 53 / 71 Макс. −6% +1% +30% +7% +14% +13% Средн. −10% −4% +19% −34% −14% −5% Мин. −14% −8% −4% −59% −39% −31%

2560 × 1440 (DLSS) Режим DLSS Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Cyberpunk 2077 Balanced 82 / 93 70 / 80 74 / 84 89 / 107 DOOM Eternal Balanced 201 / 288 175 / 251 187 / 267 221 / 320 Metro Exodus Enchanced Edition Balanced 63 / 103 56 / 91 58 / 96 71 / 120 Minecraft with RTX Beta Balanced 138 / 183 132 / 169 110 / 175 66 / 174 Watch Dogs: Legion Balanced 71 / 90 64 / 84 67 / 87 75 / 93 Макс. −7% −3% +17% Средн. −11% −6% +8% Мин. −14% −10% −5%

3840 × 2160 Полноэкранное сглаживание Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 6900 XT AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Cyberpunk 2077 TAA 15 / 20 14 / 19 15 / 20 23 / 26 9 / 11 12 / 16 14 / 18 DOOM Eternal TSSAA 110 / 140 95 / 127 105 / 135 135 / 173 61 / 85 92 / 119 102 / 136 Far Cry 6 TAA 70 / 75 63 / 71 66 / 75 77 / 86 64 / 71 82 / 91 89 / 101 Metro Exodus Enchanced Edition TAA 32 / 41 27 / 37 29 / 40 40 / 53 22 / 28 30 / 37 34 / 44 Minecraft with RTX Beta TAA 38 / 42 36 / 39 37 / 42 49 / 53 15 / 17 21 / 26 24 / 29 Quake II RTX TAA Н/Д / 42 Н/Д / 41 Н/Д / 42 Н/Д / 55 Н/Д / 23 Н/Д / 31 Н/Д / 35 Watch Dogs: Legion TAA 30 / 34 28 / 33 29 / 35 37 / 44 19 / 24 23 / 33 28 / 39 Макс. −2% +3% +31% −5% +21% +35% Средн. −6% 0% +26% −37% −13% −1% Мин. −10% −4% +15% −60% −38% −31%

3840 × 2160 (DLSS) Режим DLSS Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti NVIDIA GeForce RTX 3090 NVIDIA GeForce RTX 4080 Cyberpunk 2077 Balanced 43 / 49 38 / 44 41 / 47 54 / 61 DOOM Eternal Balanced 143 / 183 122 / 164 136 / 175 172 / 222 Metro Exodus Enchanced Edition Balanced 50 / 72 45 / 64 47 / 69 59 / 90 Minecraft with RTX Beta Performance 105 / 116 95 / 110 107 / 116 132 / 147 Watch Dogs: Legion Balanced 54 / 65 48 / 59 49 / 62 65 / 81 Макс. −5% 0% +27% Средн. −9% −3% +24% Мин. −11% −5% +21%

У видеокарт Palit есть одно неоспоримое преимущество: в России они, как правило, дешевле всех прочих разновидностей того или иного ускорителя. Герой обзора не стал исключением из этого правила, что особенно актуально для GeForce RTX 4070 Ti, ведь данная модель, как и GeForce RTX 4080, не может похвастаться привлекательным соотношением производительности и цены. Однако у Palit GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC есть и другие достоинства, среди которых мы поставим на первое место тихую работу системы охлаждения, ведь она полностью скопирована со старшего, более прожорливого GeForce RTX 4080 маркой GamingPro. Кроме того, ускоритель неплохо разгоняется в дополнение к изначально повышенным тактовым частотам и, наконец, имеет такую любопытную особенность, как крепежные отверстия для сменных декоративных панелей, которые можно изготовить самостоятельно на основе готовых шаблонов 3D-печати и покрасить на любой вкус и цвет.