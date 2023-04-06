Корабль «Союз МС-23» перестыковали к другому модулю МКС для будущего выхода в открытый космос

В 12:21 по московскому времени состоялось перемещение пассажирского космического корабля «Союз МС-23». Если ранее он был пристыкован к малому исследовательскому модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), то теперь его перестыковали к узловому модулю «Причал».

Операцию перемещения провёл космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев в ручном режиме, а его коллеги — ещё один космонавт Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио (Frank Rubio) в это время тоже находились в «Союзе».

Как сообщает портал «Роскосмоса», перестыковку провели для безопасного выхода в открытый космос в соответствии с российской программой из модуля «Поиск» — выход, вероятно, состоится весной-летом текущего года. Кроме того, как сообщается в блоге NASA, такая «перестановка» освободит место перед прибытием к станции грузового беспилотного корабля «Прогресс МС-23», который должен стартовать к станции в мае 2023 года.

Как сообщают в «Роскосмосе», речь идёт о 51-й перестыковке кораблей Союз», проводившихся на орбитальных станциях, считая с 1978 года. Из них 21 выполнены на МКС. Всего по данным NASA, на станции проведены 26 перестыковок.

На сегодняшний день на МКС работает экипаж длительной 69-й экспедиции, включающей троих российских космонавтов «Роскосмоса» — Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, а также трёх американских астронавтов и одного из ОАЭ.

После инцидента с кораблём «Союз МС-22» команде в составе Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Фрэнка Рубио (Frank Rubio) придётся возвращаться на прибывшем на станцию без экипажа корабле «Союз МС-23», возвращение отложено и должно состояться в сентябре текущего года.