Лучший в мире игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D поступил в продажу за $450

AMD запустила продажи процессора Ryzen 7 7800X3D. Новинку, оснащённую дополнительной кеш-памятью 3D V-Cache, обозреватели накануне назвали самым быстрым игровым процессором в мире.

В составе Ryzen 7 7800X3D использует один кристалл CCD, в котором присутствуют 8 вычислительных ядер Zen 4 с поддержкой 16 виртуальных потоков. Поверх кристалла с ядрами установлена микросхема кеш-памяти 3D V-Cache, увеличивающая общий объём кеш-памяти до 104 Мбайт.

По данным обозревателей, наличие дополнительной кеш-памяти позволяет процессору обгонять все современные флагманские процессоры в играх. По данным портала Tom’s Hardware, Ryzen 7 7800X3D опередил на 1-2 % в среднем даже гораздо более дорогой флагманский 16-ядерник Ryzen 9 7950X3D ($699). Новинка AMD в играх также оказалась до 12 % быстрее Intel Core i9-13900K ($599) и до 14 % быстрее модели Core i7-13700K ($425). Обозреватели похвалили процессор за невероятную игровую производительность, а также за его энергоэффективность, которая оказалась значительно выше, чем у конкурентов.

В США чип предлагается за рекомендованные $449,99. По такой цене процессор отметился в онлайн-магазинах Amazon и Newegg. Это на $125 дороже, чем восьмиядерный Ryzen 7 7700X и на $20 дороже 12-ядерного Ryzen 9 7900X. Правда, оба чипа не имеют дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache.

В Европе новинка оценивается в €499,99. В российских магазинах процессор пока что не появился и вряд ли это случится в ближайшее время.