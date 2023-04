Первоапрельская шутка Sega стала самой высокооценённой игрой про Соника в Steam

Портал PC Gamer обратил внимание, что шуточная визуальная новелла The Murder of Sonic the Hedgehog, выпущенная компанией Sega в Steam на 1 апреля, пользуется популярностью и пришлась игрокам по душе.

Как сообщила менеджер социальных сетей Sonic the Hedgehog Кэти Хшановская (Katie Chrzanowski), которой принадлежит идея создания The Murder of Sonic the Hedgehog, бесплатный детектив уже скачало более 1 млн человек.

Кроме того, вскоре после релиза The Murder of Sonic the Hedgehog попала в топ-70 самых высокооценённых игр в Steam вообще и вышла на первое место по пользовательскому рейтингу в истории франшизы про скоростного синего ежа Соника.

Для сравнения: на момент публикации материала у The Murder of Sonic the Hedgehog в Steam рейтинг 98 % (на основе более 11 тыс. обзоров) против 94 % у Sonic Frontiers (10 тыс. откликов) и 93 % у Sonic Mania (18 тыс. рецензий).

Напомним, по сюжету во время устроенной Эми на поезде «Мираж-Экспресс» вечеринки в честь своего дня рождения кто-то убивает Соника. Игрокам в роли работника состава предстоит докопаться до правды о случившемся.

Примечательно, что самая высокооценённая игра про Соника в Steam — это шуточная детективная визуальная новелла про жестокое убийство главного персонажа всей франшизы.

The Murder of Sonic the Hedgehog доступна бесплатно в Steam, но только на английском языке. Появится ли игра на консолях и пропадёт ли из магазина Valve после того или иного периода времени, не уточняется.