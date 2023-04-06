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Первоапрельская шутка Sega стала самой высокооценённой игрой про Соника в Steam

Портал PC Gamer обратил внимание, что шуточная визуальная новелла The Murder of Sonic the Hedgehog, выпущенная компанией Sega в Steam на 1 апреля, пользуется популярностью и пришлась игрокам по душе.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Как сообщила менеджер социальных сетей Sonic the Hedgehog Кэти Хшановская (Katie Chrzanowski), которой принадлежит идея создания The Murder of Sonic the Hedgehog, бесплатный детектив уже скачало более 1 млн человек.

Кроме того, вскоре после релиза The Murder of Sonic the Hedgehog попала в топ-70 самых высокооценённых игр в Steam вообще и вышла на первое место по пользовательскому рейтингу в истории франшизы про скоростного синего ежа Соника.

Для сравнения: на момент публикации материала у The Murder of Sonic the Hedgehog в Steam рейтинг 98 % (на основе более 11 тыс. обзоров) против 94 % у Sonic Frontiers (10 тыс. откликов) и 93 % у Sonic Mania (18 тыс. рецензий).

Источник изображения: Steam (Accelerator)

Источник изображения: Steam (Accelerator)

Напомним, по сюжету во время устроенной Эми на поезде «Мираж-Экспресс» вечеринки в честь своего дня рождения кто-то убивает Соника. Игрокам в роли работника состава предстоит докопаться до правды о случившемся.

Примечательно, что самая высокооценённая игра про Соника в Steam — это шуточная детективная визуальная новелла про жестокое убийство главного персонажа всей франшизы.

The Murder of Sonic the Hedgehog доступна бесплатно в Steam, но только на английском языке. Появится ли игра на консолях и пропадёт ли из магазина Valve после того или иного периода времени, не уточняется.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение,
Теги: the murder of sonic the hedgehog, sonic the hedgehog, sega, приключение, steam
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