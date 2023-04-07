AMD официально снизила цены на процессоры Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D

Обновлено: AMD уточнила, что официально не снижала цену процессоров Ryzen 7000X3D. Скидка в $100 отобразилась в её онлайн-магазине потому, что там демонстрируется предложения от розничных продавцов, и система показала цену Ryzen 9 7950X3D с Best Buy на $100 меньше рекомендованных $699. «Остальные цены, перечисленные ниже, являются точными, но любые продукты, продающиеся дешевле рекомендованной AMD цены — это результат рекламных акций, а не официального снижения цен компанией AMD», — сказано в сообщении AMD для Tom's Hardware.

Компания AMD снизила цены на игровые процессоры Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D в своём онлайн-магазине. Это произошло через день после того, как в продажу поступила модель Ryzen 7 7800X3D стоимостью $449.99.

Теперь 16-ядерная модель Ryzen 9 7950X3D оценивается компанией $599,99, то есть на 100 долларов дешевле своей первоначальной цены. Таким образом, стоимость чипа сравнялась с ценой обычной модели Ryzen 9 7950X без дополнительной кеш-памяти 3D V-Cache. Модель Ryzen 9 7900X3D с 12 ядрами подешевела до $549,99, то есть на 50 долларов от своей первоначальной стоимости. Указанный процессор теперь на $100 дороже обычной версии Ryzen 9 7900X, который в настоящий момент предлагается за $449,99.

По данным обозревателей, Ryzen 7 7800X3D получился очень быстрым в играх. Он обогнал не только всех конкурентов, но также своих собратьев Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7900X3D. С учётом невероятной игровой производительности и стоимости восьмиядерной модели, AMD не осталось иного выбора, как снизить цены на старшие модели, чтобы они по-прежнему пользовались спросом со стороны покупателей.

Та же модель Ryzen 9 7950X3D теперь стала более привлекательной для тех пользователей, кто не только играет, но также работает на ПК. Обычный Ryzen 9 7950X оказывается быстрее в рабочих приложениях, однако разница в стоимости процессоров теперь отсутствует.