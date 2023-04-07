Интересы бизнеса иногда расходятся с интересами государства, и в случае с поведением корпорации Microsoft примером может служить вынесенное Министерством финансов США постановление о необходимости выплатить этим разработчиком ПО около $3 млн в качестве штрафа за 1339 выявленных случаев нарушения корпорацией правил экспортного контроля в отношении Кубы, Ирана, Сирии и России.

Характер вменяемых Microsoft правонарушений описывается в заявлении американского ведомства общими словами. Корпорация обвиняется в том, что экспортировала в перечисленные страны услуги и программное обеспечение, тогда как законом это запрещалось. Ведомство считает, что с июля 2012 по апрель 2019 года компания Microsoft совершила 1 339 «явных нарушений многочисленных программ санкций OFAC», продавая и активируя лицензии на ПО, а также предоставляя услуги с серверов и систем в США и Ирландии. Всего было продано лицензий и оказано услуг на $12,1 млн. По данным министерства, Microsoft добровольно призналась в нарушениях и не создавала препятствий для расследования.

Деятельность Microsoft находится под пристальным вниманием антимонопольных органов различных стран и прочих регуляторов, поэтому корпорация заинтересована в следовании требованиям закона. В апреле прошлого года руководство Microsoft открыто говорило о намерениях продолжить взаимодействие с теми российскими клиентами, на которых не распространяются прямые международные санкции. К таким исключениям в компании относили бюджетные организации типа школ и больниц. Нельзя исключать, что именно такой «частичный демарш» привёл к появлению разногласий с американским правительством и необходимости выплаты штрафа.

Впрочем, представители Министерства финансов США отметили, что основная часть претензий к Microsoft связана с использованием её программного обеспечения на территории Крыма, но чиновники осознают, что сама корпорация не могла выявить и предотвратить подобные случаи. Нарушения произошли в результате того, что «подразделения Microsoft не смогли выявить и предотвратить использование своих продуктов запрещенными сторонами».

С 19 июня прошлого года Microsoft ограничила российских пользователей в возможности установки Windows 10 и 11, а с конца сентября они утратили возможность обновлять эти платформы.