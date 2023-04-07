Из Apple Store в Сиэтле украли iPhone на $500 тысяч через дыру в стене

В минувшие выходные злоумышленники ограбили магазин Apple Store в торговом центре Alderwood Mall в Сиетле. Воры вошли в смежное с магазином кафе и проделали дыру в стене туалета, благодаря чему смогли попасть в подсобное помещение Apple Store.

Злоумышленникам удалось обойти систему безопасности Apple, которая, по всей видимости, не была рассчитана на то, что кто-то попытается проделать дыру в стене. В результате из магазина были похищены 436 различных iPhone на общую сумму около $500 тыс. По словам менеджера соседнего с Apple Store кафе, он никогда не предполагал, что их заведение примыкает к магазину IT-гиганта, поскольку визуально такое соседство не выглядит очевидным. Это может означать, что воры имели доступ к планам помещений торгового центра.

Местная полиция изъяла видеозаписи с места преступления. Поскольку расследование всё ещё продолжается, видео кражи не публикуется в открытом доступе. При этом из самого кафе воры ничего не украли, но замена замков и ремонт стены в туалете обойдётся владельцам заведения в $1500. Кража произошла ночью, когда в магазине Apple не было сотрудников. Представители торгового центра выразили готовность сотрудничать с полицией, чтобы помочь в раскрытии этого преступления.

Заметим, что Apple имеет техническую возможность отследить украденные iPhone после их активации. Так что незадачливыми покупателями краденных смартфонов могут заинтересоваться правоохранительные органы, чтобы выйти на продавцом и самих грабителей.