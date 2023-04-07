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TeamGroup представила модули памяти на 24 и 48 Гбайт со скоростью до 8000 МГц

Компания TeamGroup анонсировала комплекты модулей оперативной памяти DDR5 серий T-Force и T-Create, состоящие из планок нестандартного объёма в 24 и 48 Гбайт. Все новинки поддерживают профили разгона Intel XMP 3.0.

Источник изображений: TeamGroup

Источник изображений: TeamGroup

Серия оперативной памяти T-Force предназначена для геймеров. Теперь она предлагает комплекты T-Force Delta RGB DDR5, состоящие из двух модулей памяти по 24 Гбайт (общий объём 48 Гбайт), работающих на частоте 6000, 6400, 6800, 7200, 7600 и 8000 МГц.

Серия T-Create Expert предназначена для профессиональных пользователей. В ней уже представлены двухканальные комплекты ОЗУ общим объёмом 64 Гбайт (2 × 32 Гбайт), работающие с частотой 6000 и 6400 МГц. Теперь же она пополнилась комплектами памяти общим объёмом 96 Гбайт (2 × 48 Гбайт), которые работают на скоростях 6000 и 6400 МГц. Указанная серия ОЗУ характеризуется высокой стабильностью и предназначена для использования в задачах, связанных с работой в профессиональных редакторах изображения, приложениях для обработки 3D-графики, а также для комплексных операций и вычислений.

В продаже представленные комплекты ОЗУ серий T-Force и T-Create появятся в мае. О стоимости новинок производитель не сообщил.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: озу, ddr5, оперативная память
озу, ddr5, оперативная память
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