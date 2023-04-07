Apple переизобрела iPod, но в виде умного кейса для AirPods

Apple подала патентную заявку, в которой описывается автономное устройство, поддерживающее воспроизведение музыки, просмотр видео и вывод электронных книг без необходимости подключать смартфон или смарт-часы. По описанию напоминает медиаплеер iPod, всё же это другое.

Речь идёт о кейсе для беспроводных наушников со встроенным карманным компьютером и сенсорным дисплеем — здесь есть средства для управления воспроизведением музыки, просмотра фильмов, проверки прогнозов погоды и даже навигации с картографическим приложением.

Судя по документам, Apple пытается запатентовать нечто, напоминающее iPod nano или iPod touch, но с контейнером для зарядки пары TWS-наушников. С одной стороны, вездесущие инсайдеры пока не давали никаких намёков, что подобный гаджет может существовать в реальности — это просто патент. С другой, учитывая тенденцию Apple к расширению возможностей AirPods, в компании действительно могут задуматься о подобном проекте.

Не исключён и вариант, что Apple решила запатентовать эту идею, чтобы её не перехватил кто-то из конкурентов. Однако описанный в документе проект всё-таки любопытен, и с выходом на рынок подобное устройство имело бы шанс найти свою аудиторию.