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Продажи полупроводников пережили самый огромный спад с 2009 года

Для мирового рынка полупроводников минувший февраль обернулся самым худшим месяцем за последние 14 лет — продажи упали более чем на 20 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики отраслевой ассоциации SIA, объединяющей большинство производителей чипов в мире.

Источник изображения: semiconductors.org

Источник изображения: semiconductors.org

Мировые продажи полупроводниковой продукции в феврале 2023 года составили $39,7 млрд — это на 20,7 % меньше $50 млрд, которые были зафиксированы в феврале 2022 года. В последний раз столь резкое снижение продаж наблюдалось только в 2009 году. Единственным регионом, где сохранился хотя и ничтожный, но рост, оказалась Япония — здесь выручка полупроводниковой промышленности увеличилась на 1,2 % и составили $3,9 млрд. Худший для себя результат показал пострадавший от санкций Китай, в котором объём продаж составил $10,97 млрд, рухнув на 34,2 %. Но даже при столь драматической негативной динамике КНР удалось опередить США, которые продемонстрировали снижение на 14,8 % до отметки в $9,95 млрд.

Затруднительным для аналитиков фактором стали особенности 2022 года, в течение которого дефицит чипов сменился избыточным предложением. За последние 12 месяцев отраслевой индекс PHLX Semiconductor Index сжался на 3,8 %, но с начала года вырос на 21,3 % — схожую динамику показали S&P 500 (-8,4 % за 12 месяцев и +6,9 % с начала года), Nasdaq Composite (-13 % за 12 месяцев и +15,5 % с начала года). Оптимизм инвесторам внушил рост популярности технологий искусственного интеллекта. В этой связи на хорошие новости уже настроились NVIDIA, выпускающая популярные ИИ-ускорители; AMD, завершившая поглощение Xilinx; а также Intel, вкладывающая значительные средства в модернизацию производства — акции «синих» в марте выросли на 31 %, и это лучший результат компании с 2001 года.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: производство микросхем, продажи, спад
производство микросхем, продажи, спад
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