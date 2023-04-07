Axiom Space 9 мая отправит вторую полностью частную экспедицию на МКС

Реализация миссии Ax-2, в рамках которой состоится второй в истории полностью коммерческий полёт на Международную космическую станцию, начнётся в следующем месяце. Ракета SpaceX Falcon 9 с кораблём Crew Dragon, на борту которого будут находиться четыре человека, стартует с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде 8 мая в 22:43 по местному времени (9 мая, 05:43 мск).

«Этот экипаж проведёт на МКС 10 дней. Они осуществят проведение чуть более 20 исследовательских экспериментов, в результате которых проведут около 130 часов в национальной лаборатории», — рассказал Джоэл Монтальбано (Joel Montalbano), руководитель программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на МКС.

Реализация миссии Ax-2 начнётся примерно через 13 месяцев после того, как в космос отправился экипаж миссии Ax-1 — первого в истории полностью коммерческого полёта на орбитальную станцию. Оператором этих миссий выступает частная американская компания Axiom Space. Как и в случае миссии Ax-1, новый экипаж возглавит бывший астронавт NASA. На этот раз командиром стала Пегги Уитсон (Peggy Whitson), которая за свою карьеру астронавта провела в космосе 665 дней — больше, чем любой другой американец.

Компанию ей составят два астронавта из Саудовской Аравии — Райяна Барнави (Rayyanah Barnawi) и Али Аль-Карни (Ali Al Qarni). Отметим, что Барнави станет первой женщиной из Саудовской Аравии, побывавшей в космосе. Четвёртым членом экипажа и пилотом миссии Ax-2 стал предприниматель Джон Шоффнер (John Shoffner).

«Я действительно счастлива, что у меня есть такая талантливая команда, которая не только выполнила, но и превзошла требования обучающей программы для участия в этой миссии. Мы прошли обучение в NASA и SpaceX, мы также прошли обучение в Европейском космическом агентстве и Японском космическом агентстве», — рассказала Пегги Уитсон.