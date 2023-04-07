Так плохо, что даже хорошо: игроков развеселил трейлер киберпанкового боевика Neo Berlin 2087 с «феноменальной» графикой на Unreal Engine 5

YouTube-канал PlayStation опубликовал анонсирующий трейлер киберпанкового ролевого экшена Neo Berlin 2087 от немецкой Elysium Game Studio. Ролик набрал в два с лишним раза больше дизлайков, чем лайков: пользователи раскритиковали авторов за графику и общее техническое состояние игры, а также монтаж самого трейлера.

Разработчики описывают Neo Berlin 2087 как «глубокий кинематографический детективный триллер» в антураже мрачного футуристического Берлина. Игроки выступят в роли детектива, способного взламывать сознание подозреваемых и использовать их эмоции, мысли и воспоминания для раскрытия дел.

«Технологические достижения и киберизация привели к образованию двухклассовой социальной системы, когда богатые правят городом, а бедные борются за выживание в трущобах и смертельно опасных пустошах за новыми городскими стенами Берлина, — гласит описание. — Раскройте запутанный заговор в захватывающем киберпанковом приключении о справедливости, дружбе, любви, вине, самопожертвовании и предательстве».

Авторы обещают вдохновлённую классикой киберпанка историю с «душераздирающими моральными дилеммами и захватывающими расследованиями», «уникальный геймплей» с возможностью переключаться между видом от первого и третьего лица, настройку оружия и способностей в зависимости от предпочитаемого стиля прохождения (стелс, шутер или ролевая игра) и «захватывающую графику» на Unreal Engine 5.

Разработкой занимается небольшая команда. В начале трейлера создатели предупредили, что фрагменты были записаны в пре-альфа версии и не отражают качества финального продукта, однако это не уберегло их от язвительных и недоумённых комментариев пользователей.

Игроки обратили внимание на низкую кадровую частоту, чрезмерное количество эффектов на экране (взрывы, размытие в движении, отражения, замедление времени), странную физику, неуклюжесть геймплея и огрехи при записи отрывков для трейлера (на отметке 0:44 можно увидеть курсор мыши). Некоторые припомнили шутеры времён Xbox 360 и PlayStation 3 вроде Crysis и Vanquish и предположили, что полностью доработать экшен удастся только к 2087 году.

Neo Berlin 2087

На момент подготовки этой заметки трейлер получил 10 тысяч дизлайков и 4,4 тысячи лайков.

Самые популярные комментарии:

«Никогда не видел игру с настолько впечатляющей графикой, будто она сделана на 20 баксов» (Sven Bätz).

«Хорошо отражает смысл выражения "Графика — это ещё не всё"» (Thiago Jacob Lannes).

«Графика настолько феноменальна, что можно пересчитать кадры» (Poised Stool).

«Они не просто вернули геймплей прошлых эпох, но и кадровую частоту времён Nintendo 64!» (NLRikkert).

«В конце, когда он говорит "Меня заставили это сделать…", я подумал, что это о выпуске трейлера на данном этапе разработки» (nodonn).

Впрочем, нашлись те, кто рассмотрел в игре потенциал и назвал графику единственным серьёзным недостатком.

Neo Berlin 2087 выйдет на ПК (Steam) и PlayStation 5 в 2024 году.