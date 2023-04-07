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Xiaomi представила смартфон Poco C51 — чип Helio G36 и батарея на 5000 мА·ч за $104

Бренд Poco, принадлежащий китайской компании Xiaomi, представил широкой публике бюджетный смартфон Poco C51. Аппарат оснащён микропроцессором MediaTek и достаточно ёмкой батареей, а его стоимость в розничной продаже составит чуть более $100.

Источник изображений: GSM Arena

Источник изображений: GSM Arena

Новинка получила 6,52-дюймовый дисплей IPS с поддержкой разрешения 1600 × 720 пикселей и максимальной яркостью 400 кд/м². В верхней части дисплея есть каплевидный вырез, в котором размещена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Двойная основная камера представляет собой сочетание сенсора на 8 Мп с датчиком глубины.

Разработчики оснастили Poco C51 микропроцессором MediaTek Helio G36 (четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 2,2 ГГц и четыре ядра Cortex-A53 с частотой до 1,8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель PowerVR GE8320. Аппарат будет доступен в единственной конфигурации с 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 Гбайт. При необходимости хранилище можно расширить за счёт карты памяти формата microSD.

Аппарат работает под управлением операционной системы Android 13 Go Edition. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 10 Вт. Poco C51 доступен в чёрном и голубом вариантах цветового исполнения корпуса. В розничных магазинах его можно будет приобрести примерно за $104.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: poco c51, poco, смартфон, xiaomi
poco c51, poco, смартфон, xiaomi
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