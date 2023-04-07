В Steam дарят Battlestar Galactica Deadlock — стратегию во вселенной «Звёздного крейсера "Галактика"» от создателей Warhammer 40,000: Battlesector

В сервисе Steam стартовала раздача Battlestar Galactica Deadlock — космической стратегии во вселенной «Звёздного крейсера "Галактика"» от издательства Slitherine и разработчиков из австралийской студии Black Lab Games (Warhammer 40,000: Battlesector).

Для получения бесплатной копии (в обычных условиях стоимость составляет 699 рублей) Battlestar Galactica Deadlock достаточно перейти на страницу игры и нажать кнопку «Добавить на аккаунт».

Вдобавок Slitherine устроила распродажу многочисленных дополнений к игре со скидкой в 50 % на все расширения. Акция на DLC и раздача Battlestar Galactica Deadlock закончатся 9 апреля в 20:00 по московскому времени.

События Battlestar Galactica Deadlock разворачиваются во времена Первой сайлонской войны. Игрокам предстоит взять под контроль Колониальный флот и использовать шанс избавить Двенадцать колоний от сайлонской угрозы.

Геймеры будут проектировать и строить военные корабли, нанимать офицерский состав, создавать флоты, совершать прыжки в состоящей из четырёх солнц системе Цираннус и участвовать в напряжённых тактических сражениях.

Обещают великолепные виды и грандиозные битвы в космосе, встречу с новыми и знакомыми персонажами, обширный арсенал боевых единиц и ожесточённые сетевые баталии с возможностью проявить тактическое мастерство.

Battlestar Galactica Deadlock дебютировала в августе 2017 года на PC, PS4 и Xbox One. На основании более 2,5 тыс. отзывов пользовательский рейтинг игры в Steam составляет 85 %, а на сайте агрегатора OpenCritic у неё 76 из 100 %.