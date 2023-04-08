Сегодня 09 апреля 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Криптовалютные миллиардеры потеряли $110...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Криптовалютные миллиардеры потеряли $110 млрд в 2022 году

Прошлый год был непростым для криптовалютных миллиардеров и отрасли в целом. Обвинения в мошенничестве, правительственные иски, крах крупных платформ и падение стоимости цифровых активов подкосили хрупкую отрасль. По данным журнала Forbes, в прошлом году криптовалютные миллиардеры суммарно потеряли $110 млрд.

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

Источник изображения: Kanchanara/unsplash.com

В прошлом году в ежегодный список миллиардеров Forbes World’s Billionaires List были включены 19 криптовалютных миллиардеров, а их общее состояние оценивалось в $140 млрд. Суммарное состояние этих людей на 10 марта 2023 года оценивалось уже всего в $30 млрд. При этом 10 из 19 упомянутых людей перестали быть миллиардерами.

Самым крупный крах прошлого года связан с Сэмом Бэнкман-Фридом (Sam Bankman-Fried). Год назад его криптовалютная биржа FTX завершила очередной этап привлечения средств в размере $400 млн, за счёт чего её оценочная стоимость выросла до $32 млрд. Успех платформы позволил получит $24 млрд чистой прибыли её владельцу, что сделало его одним из 50 самых богатых людей мира по версии Forbes. С тех пор биржа FTX обанкротилась, а сам Бэнкман-Фрид лишился практически всего состояния (по оценке Forbes, состояние Бэнкман-Фрида составляет $10 млн). Кроме того, продолжается расследование обстоятельств краха FTX, по результатам которого её основателю и другим руководителям платформы могут грозить тюремные сроки.

По данным CoinMarketCap, за 12 месяцев с марта прошлого года криптовалюты суммарно потеряли около $700 млрд рыночной стоимости, которая в итоге снизилась до $1 трлн. В дополнение к этому упала стоимость криптовалютных стартапов, чему способствовал рост процентных ставок и уход инвесторов из технологического сектора. Череда громких скандалов, начиная с краха хедж-фонда Three Arrows Capital летом прошлого года и заканчивая банкротством биржи FTX в ноябре, привела к масштабным репрессиям со стороны отраслевых регуляторов во главе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Самым богатым человеком в криптовалютной отрасли продолжает оставаться основатель и генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). По состоянию на март этого года его состояние оценивалось в $10,5 млрд, что значительно меньше прошлогодних $65 млрд. В прошлом месяце американский регулятор подал в суд на Чжао и Binance, обвинив их в умышленном обходе действующих в стране механизмов контроля за соблюдением законодательства. В это же время Министерство юстиции США совместно с налоговой службой рассматривают возможность предъявления Чжао и Binance обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит собственное расследование в отношении Binance.

Состояние Брайана Армстронга (Brian Armstrong), соучредителя и генерального директора американской криптобиржи Coinbase, в этом году сократилось до $2,2 млрд с $6,6 млрд годом ранее. Это произошло из-за существенного снижения курса акций компании. В январе Coinbase выплатила штраф штату Нью-Йорк в размере $50 млн, чтобы урегулировать иск по поводу отмывания денег на платформе. Также известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится предъявить ещё один иск Coinbase по результатам собственного расследования деятельно биржи.

Ужесточение регулирования и непростая ситуация в отрасли отразились и на многих других криптовалютных миллиардерах. Это отражается в значительном падении их состояния год к году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют — мощность достигла 1 ГВт
Twitter убрал мемную собаку с логотипа — Dogecoin подешевел на 9 %
Ethereum вырос до максимума за 9 месяцев в преддверии обновления Shapella
«Нет никаких шансов на проведение шоу»: над E3 2023 сгущаются тучи, от выставки отказывается всё больше издателей
Apple запустила Apple Pay Later — сервис беспроцентной рассрочки на сумму до $1000
США назвали TikTok «китайским троянским конём» и долгосрочной угрозой нацбезопасности
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: криптовалюта, цифровая, миллиардер
криптовалюта, цифровая, миллиардер
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Игровой ноутбук XPG Xenia 15 KC на Intel Core i7-11800H и NVIDIA GeForce RTX 3070 28
Обзор ИБП Ippon Smart Power Pro II 2200: мощный бесперебойник с AVR 12
Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 8
Умные помощники: обзор онлайновых AI-сервисов для обработки изображений 2

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Самые ожидаемые игры 2023 года 4 ч.
Скидка 30 % на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменена с 1 января 13 ч.
«Спортмастер» подтвердил утечку данных клиентов 20 ч.
Новая статья: Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции 02-01 02:22
Новая статья: Gamesblender № 603: 10 лучших игр 2022 года 02-01 00:22
На Twitter снова подали в суд — теперь за неоплату офиса в Сан-Франциско 01-01 19:30
Власти отказались финансово поддерживать российские заменители TikTok и Instagram 31-12 11:22
Fidelity более чем вдвое снизила оценку своей доли в Twitter 31-12 11:20
Бывший глава криптобиржи FTX не собирается признавать себя виновным в мошенничестве 31-12 11:04
TikTok улучшил механизм обнаружения потенциально вредного контента 31-12 10:26
Zotac выпустит видеокарту GeForce RTX 4070 Ti с частотой до 2,7 ГГц и TDP 366 Вт 10 ч.
Samsung представила защищённый ноутбук Galaxy Book 2 Go на базе процессора Snapdragon 7c+ Gen 3 11 ч.
На сайте ELSA появилась страница, посвящённая GeForce RTX 4070 Ti 12 ч.
Смартфон Realme C55 получит аккумулятор ёмкостью 4880 мА·ч и поддержку быстрой зарядки 33 Вт 15 ч.
Для Denso сотрудничество с TSMC является частью стратегии по снижению зависимости от Китая 20 ч.
Hyundai намеревается наладить в Саудовской Аравии сборку электромобилей 20 ч.
Источником проблем у эталонных Radeon RX 7900 XT и XTX может оказаться испарительная камера 01-01 18:31
Обсуждение условий сделки по выкупу акций Toshiba продолжится в январе 01-01 09:53
Tesla на два последних дня прошлого года распространила скидки на Model S и Model X 01-01 09:00
Новая статья: Главные события 2022 года, которые запомнятся надолго 01-01 00:22