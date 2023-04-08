Криптовалютные миллиардеры потеряли $110 млрд в 2022 году

Прошлый год был непростым для криптовалютных миллиардеров и отрасли в целом. Обвинения в мошенничестве, правительственные иски, крах крупных платформ и падение стоимости цифровых активов подкосили хрупкую отрасль. По данным журнала Forbes, в прошлом году криптовалютные миллиардеры суммарно потеряли $110 млрд.

В прошлом году в ежегодный список миллиардеров Forbes World’s Billionaires List были включены 19 криптовалютных миллиардеров, а их общее состояние оценивалось в $140 млрд. Суммарное состояние этих людей на 10 марта 2023 года оценивалось уже всего в $30 млрд. При этом 10 из 19 упомянутых людей перестали быть миллиардерами.

Самым крупный крах прошлого года связан с Сэмом Бэнкман-Фридом (Sam Bankman-Fried). Год назад его криптовалютная биржа FTX завершила очередной этап привлечения средств в размере $400 млн, за счёт чего её оценочная стоимость выросла до $32 млрд. Успех платформы позволил получит $24 млрд чистой прибыли её владельцу, что сделало его одним из 50 самых богатых людей мира по версии Forbes. С тех пор биржа FTX обанкротилась, а сам Бэнкман-Фрид лишился практически всего состояния (по оценке Forbes, состояние Бэнкман-Фрида составляет $10 млн). Кроме того, продолжается расследование обстоятельств краха FTX, по результатам которого её основателю и другим руководителям платформы могут грозить тюремные сроки.

По данным CoinMarketCap, за 12 месяцев с марта прошлого года криптовалюты суммарно потеряли около $700 млрд рыночной стоимости, которая в итоге снизилась до $1 трлн. В дополнение к этому упала стоимость криптовалютных стартапов, чему способствовал рост процентных ставок и уход инвесторов из технологического сектора. Череда громких скандалов, начиная с краха хедж-фонда Three Arrows Capital летом прошлого года и заканчивая банкротством биржи FTX в ноябре, привела к масштабным репрессиям со стороны отраслевых регуляторов во главе с Комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Самым богатым человеком в криптовалютной отрасли продолжает оставаться основатель и генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao). По состоянию на март этого года его состояние оценивалось в $10,5 млрд, что значительно меньше прошлогодних $65 млрд. В прошлом месяце американский регулятор подал в суд на Чжао и Binance, обвинив их в умышленном обходе действующих в стране механизмов контроля за соблюдением законодательства. В это же время Министерство юстиции США совместно с налоговой службой рассматривают возможность предъявления Чжао и Binance обвинений в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит собственное расследование в отношении Binance.

Состояние Брайана Армстронга (Brian Armstrong), соучредителя и генерального директора американской криптобиржи Coinbase, в этом году сократилось до $2,2 млрд с $6,6 млрд годом ранее. Это произошло из-за существенного снижения курса акций компании. В январе Coinbase выплатила штраф штату Нью-Йорк в размере $50 млн, чтобы урегулировать иск по поводу отмывания денег на платформе. Также известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США готовится предъявить ещё один иск Coinbase по результатам собственного расследования деятельно биржи.

Ужесточение регулирования и непростая ситуация в отрасли отразились и на многих других криптовалютных миллиардерах. Это отражается в значительном падении их состояния год к году.