Характеристики GeForce RTX 4070 подтвердились: число CUDA-ядер, как у RTX 3070, а шина памяти — уже

Видеокарта GeForce RTX 4070 прошла процесс валидации утилитой GPU-Z. Хотя характеристики ускорителя известны уже давно из утечек, теперь появились доказательства тестирования одной из нереференсных версий будущего ускорителя.

Как сообщалось ранее, GeForce RTX 4070 поступит в продажу 13 апреля, однако за день до этого профильные СМИ и техноблогеры опубликуют обзоры с игровыми тестами видеокарты. Весьма вероятно, что данные о валидации видеокарты в GPU-Z были получены в рамках одного из таких тестов.

Имеющаяся информация подтверждает, что GeForce RTX 4070 в исполнении компании Zotac имеет 5888 ядер CUDA, 184 текстурных блоков и 64 блока растеризации. Последних меньше, чем у GeForce RTX 4070 Ti, у которой их 80. Кроме того, у GeForce RTX 4070 меньше объём кеш-памяти L2. Он составляет 36 Мбайт против 48 Мбайт у GeForce RTX 4070 Ti.

Также подтверждены спецификации памяти нового ускорителя. Карта получила 12 Гбайт памяти GDDR6X с поддержкой 192-битной шины. Примечательно, что разрядность шины памяти у неё такая же, как у видеокарты GeForce RTX 3060 прошлого поколения. У формального предшественника в лице GeForce RTX 3070 разрядность шины памяти выше и составляет 256 бит. Сама память GDDR6X у GeForce RTX 4070 работает на частоте 1313 МГц, что переводится в 21 Гбит/с эффективной скорости на контакт. Таким образом, пропускная способность памяти составляет 504,2 Гбайт/с. В рамках процесса валидации карта работала в режиме PCIe x16 3.0, однако она, конечно же, поддерживает PCIe 4.0.

Базовая частота графического процессора GeForce RTX 4070 составляет 1920 МГц. Те же данные фигурировали в более ранних утечках. Для чипа заявлена Boost-частота в 2535 МГц, однако здесь речь идёт о заводском разгоне. Эталонная Boost-частота GPU у данной модели ускорителя составляет 2475 МГц.

Сама NVIDIA недавно случайно подтвердила существование GeForce RTX 4070, отметив её на графиках демонстрации технологии Reflex, которая снижает задержку в передаче сигнала между командами пользователя и действиями на экране. Однако официальный анонс видеокарты состоится на следующей неделе.