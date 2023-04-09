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«Вы разозлились? Мы сделаем хуже!»: авторы Ark: Survival Ascended убрали Ark II из комплекта и добавили DLC, но повысили цену

Студия Wildcard недавно объявила о планах по закрытию Ark: Survival Evolved и переходу к улучшенной её версии Ark: Survival Ascended на Unreal Engine 5, за которую игрокам придётся заплатить. Вместе с последней в наборе предлагалась ARK II. Но после критики в Сети разработчик несколько сменил планы: убрал сиквел и повысил стоимость Ascended на $10.

Источник изображений: Studio Wildcard

Источник изображений: Studio Wildcard

Теперь Ark: Survival Ascended стоит $60 вместо ранее объявленных $50. В наборе больше нет предзаказа ARK II, но вместо неё разработчик включил несколько расширений, почти все из которых не будут доступны в момент выхода новой версии. Игроки на релизе получат Survival of the Fittest (режим королевской битвы) и Scorched Earth, тогда как Aberration, Extinction, Genesis Part 1 и Genesis Part 2 выйдут в период с сентября 2023 года по конец августа 2024-го.

Студия также ответила на многочисленные вопросы касательно своего решения Ведь ещё в январе сооснователь Studio Wildcard Джереми Штиглиц (Jeremy Stieglitz) утверждал, что апгрейд будет бесплатным. «Наша ошибка. Мы осознали, как совмещение ARK Survival Ascended с ARK 2 и требование покупки апгрейда дополнений были не оптимальны, особенно учитывая, что вы не можете оценить ARK 2, поскольку ни геймплея, ни контента ещё не видели», — объявила Studdio Wildcard.

Что касается смены планов касательно бесплатности обновления, студия объяснила: изначально команда планировала простое графическое обновление, но на Survival Ascended теперь более амбициозные планы, которые включают в себя значительные изменения дизайна. Они настолько велики, что модификации могут сломаться, а данные сохранений прийти в негодность. В итоге студия отказалась от мысли вносить изменения в исходную игру «для тех, кто предпочитает её или не может обновить».

Studio Wildcard также указала, что официальные серверы Ark: Survival Evolved, на которых играет «меньшинство игроков», требуют значительных ресурсов и времени для разработки. Поэтому было принято «трудное решение» о закрытии старой версии, чтобы предоставить «действительно долгосрочную и вечнозелёную Ark: Survival Ascended».

Ark: Survival Ascended выйдет в августе этого года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: ark: survival ascended, ark ii, studio wildcard, выживание
ark: survival ascended, ark ii, studio wildcard, выживание
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