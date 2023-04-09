Американ Макги уходит из индустрии видеоигр — Electronic Arts не согласилась финансировать Alice: Asylum

В последние годы Американ Макги (American McGee) пытается собрать деньги на разработку продолжения ужастика Alice, вдохновлённого «Алисой в Стране чудес» Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll). Для привлечения внимания к проекту он выпустил дизайн-библию Alice: Asylum. Но Electronic Arts отказалась финансировать игру.

Макги обратился к Electronic Arts с просьбой обеспечить «финансирование и/или лицензию», необходимые для создания Alice: Asylum. Питч включал не только историю, концепт-арт и дизайн-библию, но и производственный план, в котором были указаны график, бюджет и команда для новой игры.

Но Electronic Arts решила отказаться от финансирования проекта «на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения». Издатель также не желает лицензировать интеллектуальную собственность.

«Со своей стороны, я также достиг конечной точки с Alice и с производством игр в целом. У меня не осталось других идей или энергии для создания новой игры об Алисе, — заявил Макги подписчикам в Patreon. — Я также не заинтересован в реализации новых игровых идей в контексте текущей среды разработки игр».

Макги добавил, что даже если Electronic Arts в будущем будет делать новую Alice, у него «нет желания в этом участвовать».

Американ Макги начинал свой путь в Id Software и работал над Doom 2, Quake и Quake 2. Позже он перешёл в Electronic Arts и выпустил American McGee’s Alice в 2000 году. Одиннадцать лет спустя вышла Alice: Madness Returns — продолжение игры, которую он разработал в основанной им студии Spicy Horse.