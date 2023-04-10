В России начали строить первую ракету «Рокот-М» — с отечественной системой управления вместо украинской

Российские ракетостроители начали производство первого экземпляра «Рокот-М» — космической ракеты-носителя, представляющей собой модифицированную версию ракеты «Рокот». Новая модель получила отечественную систему управления.

По словам главы Центра им. М.В. Хруничева Алексея Варочко, в силу объективных причин украинскую систему управления пришлось заменить на российский вариант. Пока речь идёт о производстве некоторых элементов ракеты.

«По проекту "Рокот-М" проведена контрактация с нашей кооперацией по комплектующим элементам, ведётся изготовление стендовых изделий, а также ряда элементов первой лётной ракеты с длительными сроками изготовления», — сообщил Варочко журналистам.

Ещё в августе 2018 года в материалах Центра им. М. В. Хруничева появилась информация, что предприятие, входящее в состав «Роскосмоса», работает над созданием варианта ракеты «Рокот-2» с обновлённой системой управления на основе российских решений. В июне 2020 года Центр имени Хруничева подтвердил информацию о выпуске ракеты — под именем «Рокот-М» на отечественной системе управления. Ранее первый запуск планировался на 2022 год.

В мае 2022 года Варочко сообщал, что первый пуск состоится значительно позже, теперь в 2024 году с космодрома Плесецк. Решение отказаться от зарубежной системы управления и выпустить отечественный вариант было принято после подробного аудита проекта. Также сообщалось, что необходимо привести в порядок оборудование, уже исчерпавшее свой ресурс.