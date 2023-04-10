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В Windows 11 появился новый способ для закрытия зависших программ

Зависание программ в Windows способно доставить немало неприятностей. При этом нажатие на крестик в верхнем правом углу окна приложения или использование комбинации клавиш Alt+F4 помогают далеко не всегда. В инсайдерской сборке Windows 11 компания Microsoft реализовала новый способ принудительного закрытия зависшего софта. Для этого достаточно щёлкнуть правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач и в выпадающем меню выбрать «Завершить задачу».

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Активировать новую функцию панели задач Windows 11 можно в настройках операционной системы в меню «Конфиденциальность и защита → Для разработчиков». В настоящий момент опция активна у ограниченного круга пользователей тестовых версий ОС, являющихся участниками программы Windows Insider.

Размещение переключателя в меню для разработчиков косвенно свидетельствует о том, что функция «Завершить задачу» будет отключена по умолчанию и предназначена для использования преимущественно программистами и специалистами смежных профессий для отладки и тестирования ПО.

В любом случае, нововведение будет интересно только опытным пользователям, осознающим тот факт, что в случае ошибки и случайного завершения работы того или иного приложения можно потерять обрабатываемые в нём данные.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: операционная система, microsoft, windows, windows 11, панель задач
операционная система, microsoft, windows, windows 11, панель задач
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