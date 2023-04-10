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Грядущий Google Pixel 7a показался на изображениях в голубом, белом и сером цветах

В открытый доступ попали изображения смартфона Google Pixel 7a, который, как ожидается, представят на конференции Google I/O 2023, стартующей 10 мая. Новые рендеры, опубликованные сайтом mysmartprice.com и авторитетным инсайдером Стивом Хеммерстоффером (Steve Hemmerstoffer), известным под псевдонимом Onleaks, раскрывают дизайн смартфона со всеми подробностями, а также то, в каких цветах он будет доступен.

Источник изображений: GSMArena.com

Источник изображений: GSMArena.com

Исходя из нынешних изображений можно сделать вывход, что Google Pixel 7a будет выпускаться, как минимум, в трёх цветовых вариантах: светло-голубом, белом и чёрном, причём чёрный цвет (Charcoal), немного светлее, чем у предшественников, и скорее похож на тёмно-серый.

Ожидается, что Google Pixel 7a будет базироваться на фирменном процессоре Tensor G2, который дебютировал в моделях Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Также сообщается, что новинка получит 6,1-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера новой модели включает 64-Мп сенсор Sony IMX787 вместо датчика Sony IMX363 у Pixel 6a, дополненный широкоугольным сенсором с разрешением 12 Мп. Кроме того, по данным инсайдеров, Pixel 7a поддерживает беспроводную зарядку, имеет один слот для SIM-карты с гидроизоляцией лотка, а также порт USB-C для зарядки. Смартфон будет поставляться с предустановленной ОС Android 13.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: google, pixel 7a, смартфон
google, pixel 7a, смартфон
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