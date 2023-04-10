Казахстанский офис Microsoft расширят до мультирегионального хаба

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и Генеральное консульство Казахстана в Сан-Франциско договорились с американской компанией Microsoft об открытии в стране мультирегионального хаба. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы МЦРИАП.

Согласно имеющимся данным, о создании мультирегионального хаба было объявлено в рамках встречи министра цифрового развития Багдата Мусина и генерального директора Microsoft по Казахстану Сергея Лещенко. «Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан», — сказано в сообщении пресс-службы МЦРИАП. В каком именно городе будет базироваться хаб, не уточняется.

Напомним, осенью прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с руководством Microsoft в Нью-Йорке. В рамках этой встречи обсуждались вопросы расширения казахстанского офиса до регионального хаба. Очевидно, что нынешнее объявление о создании в стране мультирегионального хаба является результатом переговоров.