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Бесплатный фанатский демейк Dead Space с графикой в стиле первых Resident Evil и Silent Hill стал доступен для загрузки

Австралийский гейм-дизайнер Фрейзер Брамли (Fraser Brumley), взявшийся в июне 2021 года за создание демейка космического экшен-хоррора Dead Space, довёл начатое дело до конца — игра доступна для скачивания.

Источник изображения: Electronic Arts

Источник изображения: Electronic Arts

Напомним, по сюжету весь экипаж космического корабля «Ишимура» был перебит и заражён инопланетной скверной. Прибывшему инженеру Айзеку Кларку предстоит выяснить, что случилось, и дать отпор враждебным созданиям.

«Состаренная» Брамли версия Dead Space включает не всю игру, изначально разработанную Visceral Games, а лишь «первый уровень или около того». Завершить прохождение демейка, по словам автора, можно за 10−15 минут.

Скриншоты демейка Dead Space (источник изображений: itch.io)
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Демейк выполнен на Unreal Engine в стиле Resident Evil и Silent Hill с PS1 и содержит все основные элементы Dead Space: встроенный в мир игры интерфейс, расчленение врагов и мрачную атмосферу «Ишимуры».

«У демейка Dead Space есть всё и даже больше: от расчленения некроморфов до аффинного наложения текстур. Вы играли в Dead Space (2008) и Dead Space (2023), а теперь настало время погрузиться в ужасы Dead Space (1998)», — завлекает игроков Брамли.

Приобщиться к демейку Dead Space можно совершенно бесплатно, скачав игру со страницы в сервисе itch.io. Администрация магазина также опубликовала полное прохождение проекта (см. ролик выше).

По случаю релиза Брамли напомнил, что использовал демейк для освоения Unreal Engine и эстетики игр с PS1, в которой будет выполнен его личный олдскульный экшен-хоррор на выживание, вдохновлённый Dead Space и первыми Resident Evil.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Ужастик,
Теги: dead space, fraser brumley, экшен, хоррор
dead space, fraser brumley, экшен, хоррор
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