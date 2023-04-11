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SpaceX выводит на орбиту первую из «космических базовых станций» стартапа Sateliot

Испанский стартап Sateliot намерен в ближайшее время вывести в космос первый телекоммуникационный спутник, предназначенный для обеспечения спутниковой мобильной связи. Трансляция запуска состоится в 09:15 по московскому времени. Ожидается, что компания обеспечит обмен текстовыми сообщениями там, где обычные мобильные сервисы недоступны.

Источник изображения: Sateliot

Источник изображения: Sateliot

Компания из Барселоны — одна из нескольких бизнесов, планирующих использовать спутники на низкой околоземной орбите для обеспечения мобильной связи в любой точке мира. Соответствующие проекты намерены реализовать Apple, Verizon, T-Mobile и Qualcomm — благодаря подобным сервисам без связи не останутся, например, пострадавшие в отдалённых районах.

Sateliot планирует вывести один спутник сегодня и ещё 4 — до конца 2023 года. Этого будет достаточно для реализации первого этапа плана компании. В 2024 году она рассчитывает иметь на орбите уже 64 спутника, а в 2025 — 256. Этого количества будет достаточно для обмена текстовыми сообщениями по всему миру в соответствии со стандартом 5G NB-IoT. По словам представителя Sateliot, речь идёт о строительстве «космических базовых станций» для мобильных операторов. «Наноспутники» в течение трёх лет обеспечат связь почти из любой точки мира.

Хотя в будущем планируется обслуживание и обычных пользователей при посредничестве мобильных операторов, первые пять спутников группировки обеспечат связью логистические компании и бизнесы, связанные с работой в море. Для этого компания заключила три сделки общей стоимостью порядка $1,1 млрд.

Каждый спутник сможет обеспечивать связью территорию, втрое превышающую по площади Техас. Поскольку Sateliot пока может обеспечить сеанс связи не чаще раза в день, наземное устройство может остальную часть времени находиться в режиме энергосбережения — благодаря этому можно использовать гаджеты без подзарядки буквально годами.

Некоторые спутники связи довольно велики. Например, во втором квартале 2023 года SpaceX планирует вывести в космос телекоммуникационный аппарат компании Huges размером с автобус. При этом первая модель 6U компании Sateliot намного меньше — 10 × 20 × 30 см. В следующем году на орбиту отправятся спутники 12U уже вдвое толще. Впрочем, благодаря развитию технологий такая миниатюрная электроника становится всё мощнее.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, сети и коммуникации, космос, разработка и производство электроники,
Теги: sateliot, испания, спутник, spacex, мобильная связь
sateliot, испания, спутник, spacex, мобильная связь
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