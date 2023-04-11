Бывшие руководители Twitter пытаются взыскать с компании издержки юридического характера на сумму более $1 млн

В конце октября 2022 года Илон Маск (Elon Musk) приобрёл компанию Twitter и возглавил её, начав активные кадровые чистки. От генерального директора и двух других высокопоставленных руководителей Twitter он избавился сразу, но им пришлось отвечать по разного рода судебным разбирательствам, связанным с предыдущей деятельностью, и сопутствующие издержки превысили $1 млн. Теперь Twitter отказывается возместить эти расходы бывшим руководителям.

Как поясняет The New York Times, разного рода расследования в отношении самой компании Twitter начались ещё в июле прошлого года, когда Илон Маск уже объявил о намерениях купить её, но ещё не стал официальным владельцем бизнеса. В сентябре американские регуляторы обратились к действующему генеральному директору Парагу Агравалу (Parag Agrawal) с просьбой сохранить для следствия все документы, касающиеся его деятельности на данном посту. В конце октября компания Twitter перешла под контроль Илона Маска и он сразу уволил не только Агравала, но и Неда Сегала (Ned Segal) — финансового директора, а также Виджаю Гадде (Vijaya Gadde) — главу юридической службы.

Все трое, как отмечается в новом иске к действующему руководству Twitter, в ходе различных судебных разбирательств, выступлений перед конгрессом США и разного рода расследований понесли расходы в размере более $1 млн, которые компания по имевшимся контрактным обязательствам должна им компенсировать. Когда они обратились с просьбой сделать это более двух месяцев назад, то не получили от компании подтверждений готовности сделать соответствующие выплаты. К слову, перечисленные руководители в октябре прошлого года были уволены из Twitter без предоставления так называемых «золотых парашютов». Истцы также добиваются от Twitter гарантий на возмещение всех будущих юридических расходов, связанных с их прошлой деятельностью на руководящих постах в компании.