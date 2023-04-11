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Samsung Display будет выпускать дисплеи для всех iPhone 15 из одинаковых наборов материалов — сейчас используются разные

Южнокорейская Samsung Display намерена применять набор материалов M12 для производства дисплеев всех iPhone следующего поколения. Набор M12 используется при выпуске панелей для iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, тогда как в дисплеях более бюджетных версий iPhone 14 и 14 Plus применяется более старый M11.

iPhone 14 Pro. Источник изображения: Apple

iPhone 14 Pro. Источник изображения: Apple

Также сообщается, что новые модели гибких смартфонов Samsung, премьера которых состоится позже в текущем году, тоже будут использовать M12 — тот же, что применялся для производства дисплеев, устанавливавшихся в Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

В то же время Samsung Display создаёт новую подборку компонентов, получившую название M13 — для клиентов за исключением Apple. Этот набор материалов, по данным источников, в частности, будет использоваться в дисплеях гибких смартфонов Google, которые тоже представят до конца текущего года. Для Apple разрабатывается M14, но он будет предназначен для смартфонов, релиз которых намечен только на 2024 год. Точные причины использования различных наборов материалов неизвестны. Вероятно, это делается по запросу Apple, являющейся ведущим клиентом Samsung Display.

Впрочем, не все дисплеи серии iPhone 15 будут идентичными несмотря на использование одинакового набора материалов. Флагманские варианты серии будут применять панели на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO), а более бюджетные — из низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS).

Известно, что Samsung Display будет поставлять OLED-панели для всех моделей iPhone 15, а LG Display — только для наиболее дорогих моделей. Ожидается, что китайская BOE станет третьим поставщиком, но только для бюджетных моделей — если ей удастся наладить выпуск приемлемого качества OLED с отверстиями для камер, а с этим у компании пока имеются проблемы.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung display, apple, iphone 15, oled
samsung, samsung display, apple, iphone 15, oled
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