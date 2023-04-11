Google оштрафовали на $32 млн за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр в Южной Корее

Комиссия по справедливой торговле Республики Корея (KFTC) оштрафовала американскую компанию Google, входящую в холдинг Alphabet, на 42,1 млрд вон (около $31,9 млн) за недобросовестную конкуренцию на рынке мобильных игр, выразившуюся в блокировании выпуска мобильных видеоигр на платформе конкурента One Store.

В вышедшем во вторник заявлении KFTC указано, что в период с июня 2016 года по апрель 2018 года Google предлагала издателям размещение внутриигровой рекламы при условии эксклюзивного выпуска их игр в магазине приложений Google Play, «что нанесло ущерб доходам и ценности One Store на местном рынке приложений как платформы».

«Блокируя выпуск игр в One Store, корпорация из США препятствовала инновациям, что наносило ущерб потребителям в магазинах приложений и секторе мобильных игр», — цитирует ТАСС постановление KFTC. Сообщатся, что в результате действий Google её доля на местном рынке выросла с 80–85 % до 90–95 %, а доля её конкурента — магазина приложений One Store — сократилась с 15–20 % до 5–10 %.

KFTC отметила, что данное решение отражает усилия правительства по обеспечению справедливых условий на рынке. По словам комиссии, в число издателей игр, на которых отразились действия Google, входят Netmarble, Nexon и NCSOFT, а также другие более мелкие компании.

В 2021 году KFTC оштрафовала Google на более чем 200 млрд вон (более $150 млн) за блокировку модифицированных версий операционной системы Android.