Приватные публикации стали видны случайным пользователям Twitter из-за сбоя

Пользователи Twitter, публиковавшие приватные посты, предназначенные для «близкого круга» друзей, столкнулись с серьёзной проблемой. В ленте некоторых пользователей стали появляться сообщения частного характера, предназначавшиеся только для т. н. «близкого круга» владельцев других аккаунтов.

«Близкий круг» в Twitter позволяет делиться публикациями с избранной группой пользователей — примерно так же функция реализована в Instagram * , где некоторыми материалами можно делиться только с ограниченным кругом пользователей. По последним данным, баг в социальной сети Илона Маска (Elon Musk) привёл к тому, что предназначенные для избранных пользователей твиты стали утекать во всеобщий доступ. Они появляются в ленте «Для вас» у пользователей, являющихся подписчиками автора поста, — в некоторых случаях трудно представить ситуацию хуже. Впрочем, отдельные пользователи сообщают, что посты для близкого круга появляются даже в лентах у тех, кто вообще никак не связан с авторами твитов.

По мнению пользователей, это серьёзно подрывает доверие к платформе. По словам одного из авторов, опубликовавшего пост для близкого круга, позже он был неприятно удивлён обращением его материала среди более широкой аудитории — он узнал об этом случайно, получив лайк от пользователя, который никак не должен был получить доступ к твиту.

Когда социальная сеть анонсировала появление «близкого круга» в прошлом году, она сообщала о возможности вести более «задушевные разговоры» и «выстраивать тесные связи» с избранными подписчиками. Впрочем, это произошло до того, как Илон Маск уволил значительную часть сотрудников.

По данным СМИ, в Twitter ситуацию пока не комментируют.