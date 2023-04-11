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Приватные публикации стали видны случайным пользователям Twitter из-за сбоя

Пользователи Twitter, публиковавшие приватные посты, предназначенные для «близкого круга» друзей, столкнулись с серьёзной проблемой. В ленте некоторых пользователей стали появляться сообщения частного характера, предназначавшиеся только для т. н. «близкого круга» владельцев других аккаунтов.

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov/unsplash.com

«Близкий круг» в Twitter позволяет делиться публикациями с избранной группой пользователей — примерно так же функция реализована в Instagram*, где некоторыми материалами можно делиться только с ограниченным кругом пользователей. По последним данным, баг в социальной сети Илона Маска (Elon Musk) привёл к тому, что предназначенные для избранных пользователей твиты стали утекать во всеобщий доступ. Они появляются в ленте «Для вас» у пользователей, являющихся подписчиками автора поста, — в некоторых случаях трудно представить ситуацию хуже. Впрочем, отдельные пользователи сообщают, что посты для близкого круга появляются даже в лентах у тех, кто вообще никак не связан с авторами твитов.

По мнению пользователей, это серьёзно подрывает доверие к платформе. По словам одного из авторов, опубликовавшего пост для близкого круга, позже он был неприятно удивлён обращением его материала среди более широкой аудитории — он узнал об этом случайно, получив лайк от пользователя, который никак не должен был получить доступ к твиту.

Когда социальная сеть анонсировала появление «близкого круга» в прошлом году, она сообщала о возможности вести более «задушевные разговоры» и «выстраивать тесные связи» с избранными подписчиками. Впрочем, это произошло до того, как Илон Маск уволил значительную часть сотрудников.

По данным СМИ, в Twitter ситуацию пока не комментируют.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: twitter, безопасность, безопасность данных, социальные сети
twitter, безопасность, безопасность данных, социальные сети
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