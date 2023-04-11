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Google исправила более 60 уязвимостей Android

Google выпустила патчи, закрывающие несколько выявленных в ОС Android уязвимостей, в том числе три наиболее опасные: две из них получили статус критических, а третья, по сведениям компании, эксплуатировалась злоумышленниками.

Источник изображения: neo tam / pixabay.com

Источник изображения: neo tam / pixabay.com

Перечисляя подробности в отчёте по безопасности Android за апрель 2023 года, Google уточнила, что наиболее опасным уязвимостям были присвоены номера CVE-2023-21085, CVE-2023-21096 и CVE-2022-38181. Первая и вторая — уязвимости Android, которые позволяют выполнять код в удалённом режиме без дополнительных привилегий для злоумышленника. Правда, эксплуатировать их можно только в результате фишинговой атаки, то есть для их работы необходимо участие потенциальной жертвы, пусть и неосознанное.

Третья была выявлена в драйвере графического процессора Arm Mali — она эксплуатировалась злоумышленниками с конца прошлого года, правда, в компании не уточнили, какие хакеры прибегали к этому средству, и кто стал жертвой атаки. Уязвимость позволяла злоумышленникам повышать привилегии без взаимодействия с пользователем.

Всего в апреле Google выпустила два патча Android: первый был направлен на исправление ошибок в самой системе, второй был связан с ядром Arm и компонентами, которые выпускают партнёры компании: Imagination Technologies, MediaTek, UNISOC и Qualcomm. В общей сложности закрыты более 60 уязвимостей. К сожалению, из-за фрагментации Android выпуск обновлений зависит от производителей устройств — поддерживаемые модели смартфонов и планшетных компьютеров должны получить их в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, ПО для мобильных устройств, Операционные системы,
Теги: google, android, уязвимости, патч, обновление
google, android, уязвимости, патч, обновление
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