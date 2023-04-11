Компания PowerColor представила белоснежную видеокарту Radeon RX 7900 XTX Hellhound Spectral White, у которой даже печатная плата выполнена из текстолита белого цвета, что по нынешним временам можно считать редкостью. Новинка может приглянуться тем, кто собирает ПК с комплектующими светлых тонов.

В техническом плане видеокарта не отличается от ранее выпущенной модели Radeon RX 7900 XTX Hellhound в чёрном цвете. В основе ускорителя используется графический чип Navi 31 с 6144 потоковыми процессорами. Производитель заявляет для него игровую частоту в 2330 МГц и Boost-частоту в 2525 МГц, то есть речь идёт о небольшом заводском разгоне. Карта имеет двойную систему BIOS.

Карта получила 20-фазную подсистему питания VRM и оснащается двумя 8-контактными разъёмами для дополнительного питания. Производитель рекомендует использовать с ускорителем блок питания мощностью 800 Вт.

Видеокарта оснащена массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами. Два боковых вентилятора имеют диаметр 100 мм, центральной — 90 мм. В состав системы охлаждения входят восемь 6-мм никелированных медных теплопроводных трубок, которые собраны в никелированном медном основании.

Размеры видеокарты составляют 320 × 118,5 × 62 мм. Она займёт 2,5 слота расширения в составе системного блока. В оснащение новинки также входят один разъём HDMI 2.1 и три DisplayPort 2.1.