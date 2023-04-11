Искусственные метеоритные дожди под заказ — японцы намерены вывести небесные шоу на новый уровень

Воздушные змеи, фейерверки, дроны — это лишь краткий перечень красочных небесных шоу, созданных за тысячи лет земной истории. Новый уровень развлечений — это метеоритные дожди по запросу, которые обещает устраивать японская компания ALE Co.

Свою идею — устраивать шоу метеоров по запросу — японцы вынашивают около десяти лет. Если верить источнику, основные разрешения уже получены и на орбите с 2019 года находятся два заправленные 1-см шариками спутника. В 2024 году в космос будет выведен ещё один аппарат для сброса в атмосферу Земли искусственных метеоров. Первое шоу ожидается в 2025 году. Оно будет коммерческим. Предполагалось, что размещение заказа будет на платформе VIP Pass NFT, но как всё будет на деле, сейчас непонятно.

По словам представителей компании, шоу искусственных метеоров будет видно на удалении 100 км от траектории сброса в обе стороны от неё. Компания умалчивает, будет ли шоу достаточно ярким, чтобы ему не мешало световое загрязнение городов. Метеоритные дожди плохо наблюдать в городах с сильной фоновой засветкой, а специально выезжать за город ради непродолжительного развлечения пожелает далеко не каждый. Но всё же сценариев, когда подобное шоу может пользоваться спросом, предостаточно.

Наблюдение естественных метеоритных дождей не самое простое развлечение. Необходимо угадать с погодой, временем и местом. Искусственные метеоритные дожди позволят выбрать подходящие для этого условия и сделать это с максимумом комфорта для наблюдающих. При этом может выиграть наука. Шарики будут сгорать в верхних слоях атмосферы и позволят учёным собирать данные о среде, где не летают спутники и куда не поднимаются воздушные шары — тоже польза и, особенно, для уточнения климатических моделей нашей планеты.

Для земных обитателей, спутников и самолётов искусственные метеоры опасности не несут от слова совсем. Они достаточно малы, чтобы полностью сгореть в верхних слоях атмосферы. Трудно сказать, будет ли это шоу популярным, но попробовать стоит.