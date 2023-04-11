Google запустила блог о развитии ИИ-бота Bard

Google называет своего чат-бота Bard «экспериментальным сервисом разговорного ИИ» с момента его анонса в начале этого года. Разработчики утверждают, что алгоритм постоянно обновляется, но что именно происходит с ним, обычным пользователям понять затруднительно. Google хочет сделать процесс развития Bard более открытым, для чего был запущен блог Experiment updates, в котором любой желающий сможет найти сведения о последних обновлениях чат-бота, в том числе новых функциях и исправлениях.

Блог начал работать на этой неделе, поэтому информации об обновлениях Bard в нём пока немного. В настоящее время на странице присутствует одна запись, датируемая 10 апреля. В ней разработчики сообщают о запуске блога, добавлении новых тем поиска при нажатии кнопки Google It, а также об улучшении математических и логических возможностей Bard. Google считает, что эта страница поможет людям видеть последние обновления и исправления в Bard. За счёт этого они смогут быстрее приступить к тестированию новых функций, что будет полезным для развития алгоритма.

Разработчики поясняют, что на данном этапе Bard не всегда даёт точные и правильные ответы. Google работает над тем, чтобы исправить это, продолжая вносить изменения в алгоритм. Хотя формулировки разработчиков в блоге весьма короткие и нечёткие, становится очевидным, что IT-гигант хочет сделать процесс улучшения алгоритма более открытым для общественности.