В WhatsApp теперь можно войти в аккаунт на четырёх устройствах одновременно

Около года назад стало известно о том, что разработчики WhatsApp планируют интегрировать в мессенджер режим «Компаньон», который позволит использовать один аккаунт на разных устройствах. Теперь же стало известно, что упомянутый режим появился в бета-версии WhatsApp 2.23.8.2 для устройств на базе Android.

Режим «Компаньон» делает возможным использование одной учётной записи WhatsApp на разных устройствах, работающих под управлением одной операционной системы. Это может оказаться полезным для людей, которые используют для взаимодействия с сервисом несколько смартфонов или планшетный компьютер в дополнение к основному смартфону. Всего к одной учётной записи можно подключить до четырёх устройств.

Благодаря режиму «Компаньон» пользователь может легко использовать один аккаунт на разных устройствах. Все пользовательские чаты будут автоматически синхронизироваться между подключенными устройствами. Поскольку в настоящее время упомянутое нововведение доступно только в бета-версии WhatsApp, трудно сказать, когда режим «Компаньон» может стать общедоступным. Также неизвестно, когда разработчики планируют запустить аналогичную функцию в версии приложения для устройств на базе iOS.