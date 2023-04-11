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Представлены смартфоны Vivo T2 5G и T2x 5G, которые сильно отличаются от китайских версий

Бренд Vivo представил глобальные версии смартфонов T2 5G и T2x 5G, адресованные молодёжной аудитории. Обе модели дебютировали в Индии и сильно отличаются от китайских аналогов, а вторая также позиционируется как самый доступный 5G-смартфон в Индии.

Источник изображений: vivo.com

Источник изображений: vivo.com

Vivo T2 5G оборудуется процессором Qualcomm Snapdragon 695 — китайский аналог первоначально должен был получить флагманский Snapdragon 870, но впоследствии выход такого смартфона вообще отменили. Индийский Vivo T2 работает под управлением Funtouch OS 13 на базе Android 13 и предлагает 6 или 8 Гбайт оперативной памяти при 128-Гбайт встроенном накопителе. Хранилище можно расширить посредством карты microSD ёмкостью до 1 Тбайт.

Смартфон оборудуется 6,38-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей), частотой обновления 90 Гц, частотой сенсорного слоя в 360 Гц и пиковой яркостью 1300 кд/м². В каплевидном вырезе дисплея размещается 16-мегапиксельная камера, а на задней панели размещена основная 64-мегапиксельная с гибридной стабилизацией (OIS + EIS) и 2-мегапиксельный датчик глубины — в блоке с ней также размещена светодиодная вспышка.

Ёмкость аккумулятора Vivo T2 составляет 4500 мА·ч — благодаря 44-ваттной зарядке он набирает 50 % всего за 25 минут. Присутствуют также порт USB Type-C, 3,5-мм разъём для наушников и подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Индийская версия Vivo T2x 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 6020 (у китайской — Dimensity 1300) и управляется Funtouch OS 13 на основе Android 13. В паре с накопителем на 128 Гбайт идут 4, 6 или 8 Гбайт оперативной памяти, присутствует слот для карт microSD ёмкостью до 1 Тбайт. Диагональ ЖК-дисплея составляет 6,58 дюйма при разрешении Full HD+ (2408 × 1080 пикселей) — разместить сканер отпечатков пальцев под таким экраном не получится, поэтому его перенесли на кнопку питания на правой грани корпуса.

Основная 50-мегапиксельная камера на задней панели дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины, а светодиодная вспышка теперь расположена отдельно. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч, но ёмкость зарядки снижена до 18 Вт.

Vivo T2 предлагается в расцветках Nitro Blaze (лазурная) и Velocity Wave (тёмно-серая) по цене примерно $230 и $255 за версии с 6 и 8 Гбайт ОЗУ соответственно — продажи стартуют 18 апреля. У Vivo T2x предусмотрены расцветки Glimmer Black (тёмно-серая), Aurora Gold (золотистая) и Marine Blue (голубая), а ценники составляют $160, $170 и $195 за версии с 4, 6 и 8 Гбайт оперативной памяти соответственно — модель будет доступна после 21 апреля.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, 5g, смартфон
vivo, 5g, смартфон
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