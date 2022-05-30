Представлен смартфон Vivo T2x со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мА·ч

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон T2x под управлением операционной системы OriginOS 2.0 на основе Android 12. Новинка построена на аппаратной платформе MediaTek.

Задействован процессор Dimensity 1300. Чип объединяет восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55, графический акселератор Arm Mali-G77 MC9 и 5G-модем.

Дисплей имеет размер 6,58 дюйма по диагонали, обладает разрешением FHD+ (1080 × 2408 точек), частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц.

Во фронтальной части располагается 16-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет блоки на 50 и 2 млн пикселей. Датчик отпечатков пальцев находится на боковой грани корпуса.

Смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной зарядки. Цена начинается с 255 долларов США.