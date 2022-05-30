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Представлен смартфон Vivo T2x со 144-Гц дисплеем и аккумулятором на 6000 мА·ч

Китайская компания Vivo анонсировала смартфон T2x под управлением операционной системы OriginOS 2.0 на основе Android 12. Новинка построена на аппаратной платформе MediaTek.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Задействован процессор Dimensity 1300. Чип объединяет восемь вычислительных ядер в виде связки Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55, графический акселератор Arm Mali-G77 MC9 и 5G-модем.

Дисплей имеет размер 6,58 дюйма по диагонали, обладает разрешением FHD+ (1080 × 2408 точек), частотой обновления 144 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 240 Гц.

Во фронтальной части располагается 16-мегапиксельная камера. Тыльная камера объединяет блоки на 50 и 2 млн пикселей. Датчик отпечатков пальцев находится на боковой грани корпуса.

Смартфон несёт на борту 8 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гбайт, адаптеры Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.2, контроллер NFC. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 44-ваттной зарядки. Цена начинается с 255 долларов США.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: vivo, смартфон
vivo, смартфон
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