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Japan Display объединится с китайской HKC для разработки OLED нового поколения

Производитель дисплеев Japan Display в попытке прервать 8 лет убытков объединится с китайской HKC Corporation для разработки технологий дисплеев следующего поколения. Известие о слиянии на фоне стремления Вашингтона ограничить возможности Китая по производству передовых полупроводников привело к резкому росту акций Japan Display — на 21 %, что стало самым большим однодневным приростом за год.

Источник изображения: Japan Display

Источник изображения: Japan Display

Japan Display была создана десять лет назад в результате объединения подразделений по производству ЖК-дисплеев компаний Hitachi, Toshiba и Sony. Генеральный директор Скотт Каллон (Scott Callon) заявил на брифинге в Токио, что в будущем возможно объединение капитала и что альянс, вероятно, построит более одного нового завода в Китае. «Это важный стратегический альянс», — заметил он. Этот альянс должен объединить технологии Japan Display, конкурентоспособность HKC и большие производственные мощности.

Japan Display и HKC планируют совместно проектировать и строить заводы по производству дисплеев с использованием технологии eLEAP OLED от Japan Display и собираются начать массовое производство в 2025 году. По словам Каллона, компания планирует предоставить свою OLED-технологию HKC, но не будет инвестировать в новые заводы, планируя получать доходы от лицензирования. «Я считаю, что нам нужны фундаментальные изменения в нашей бизнес-модели, чтобы зарабатывать большие деньги за счёт небольших инвестиций. Сегодняшнее объявление является частью этого шага», — сказал он.

В прошлом месяце Япония заявила, что ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников в отдельные страны, не уточнив, распространяются ли ограничения на Китай. Теперь производители должны будут получать разрешение на экспорт независимо от региона. На вопрос об ограничениях Каллон ответил, что продукция Japan Display предназначена для коммерческого использования и, вероятно, не будет затронута санкциями.

Контрольный пакет акций компании Japan Display принадлежит фонду Ichigo Trust, зарегистрированному на Каймановых островах. А генеральный директор Japan Display Скотт Каллон одновременно является главой инвестиционной компании Ichigo Asset Management, ориентированной на фондовый рынок Японии.

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Рубрики: Новости Hardware, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: japan display, hkc corporation, слияние
japan display, hkc corporation, слияние
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